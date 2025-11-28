알리익스프레스 여행 특가로 다녀온 오사카… 비용 줄고 체험 늘어난 3박4일

올해 8월 알리익스프레스가 여행 카테고리를 론칭했다. 앱 중앙에 여행탭을 신설해 항공·호텔·입장권을 한 번에 예약할 수 있는 서비스를 도입했고 론칭과 동시에 ‘슈퍼 목요일’ 쿠폰 프로모션을 운영했다. 해당 쿠폰은 1+1 형태로 구성돼 한국 출발 항공권은 2인 이상 예약 시 50% 할인, 호텔은 2박 이상 예약 시 1박 무료, 주요 관광지 입장권은 2매 이상 구매 시 50% 할인 혜택을 제공했다.
이번 오사카 3박4일 여행 일정은 이 프로모션을 적극 활용해 준비했다. 준비 과정에서 가장 크게 느낀 점은 ‘타이밍이 곧 비용’이라는 사실이었다. 인천-오사카 왕복 항공권은 특가가 뜨는 순간 평소 40만 원대에서 20만 원대로 떨어졌고 호텔 역시 2박 이상 예약 시 1박 무료가 가능한 스마일프리미엄 혼마치 호텔을 선택해 전체 숙박비의 약 3분의 1을 절감했다. 타 여행플랫폼 최저가보다 20%가량 저렴했다. 알리익스프레스에서는 현재 유니버설 스튜디오 재팬(USJ) 입장권만 판매하고 있는데 50% 쿠폰을 적용해 어른 4만 원대, 아이 2만 원대로 구매할 수 있었다.
단풍 절정의 오사카… 가이유칸·덴포잔부터 나라공원, USJ까지
11월 말 방문한 오사카는 단풍이 한창이었다. 기온도 낮 15도 전후로 여행하기 좋았고 일본의 노동감사의 날 연휴 직후라 관광객이 많지 않았다. 첫 일정은 오사카 하버빌리지의 가이유칸이었다.
가이유칸은 1990년 개관한 일본 대표 대형 수족관으로, 연면적 약 4만㎡ 규모에 연간 방문객 200만 명 안팎이 찾는다. 태평양 화산대를 테마로 한 14~15개 전시 구역을 운영하며 9m 깊이, 5400톤 규모의 태평양 수족관을 중심으로 8층에서 4층까지 나선형으로 내려가는 구조라 이동 동선도 편하다.
가장 큰 볼거리는 세계 최대 어종인 고래상어 전시 구역이다. 고래상어는 몸길이 12m, 무게 15~20톤에 달하는 대형종으로, 전 세계에서 사육 중인 개체가 10여 마리에 불과하다. 일본에서는 오사카 가이유칸과 오키나와 츄라우미 수족관 정도에서만 관람이 가능하다. 남미·아마존 지역 담수어, 이구아나, 펭귄 등 비교적 보기 어려운 종도 함께 전시돼 있다.
가이유칸을 둘러본 뒤에는 바로 옆 덴포잔 대관람차로 이동했다. 높이 112.5m 규모로 완공 당시 ‘세계 최대 관람차’로 알려졌던 시설이다. 현재는 세계 1위는 아니지만 간사이 지역에서는 가장 높은 관람차로 오사카항과 도심 야경이 한눈에 들어온다. 투명 캐빈은 바닥까지 유리로 되어 있어 적당한 스릴이 있고 가이유칸 직후 일정으로 연계하기 좋았다.
이튿날은 난바에서 기차로 약 45~50분, 거리로는 약 30km 떨어진 나라시로 이동했다. 나라공원과 도다이지가 한 생활권 안에 있어 동선이 단순하고 아이·어른 모두 만족도가 높다.
사슴 먹이(200엔, 약 1900원)를 구매해 반나절을 머물렀고 도다이지로 걸어가는 동안에도 사슴을 꾸준히 마주했다. 아이는 계속 이어지는 사슴과의 교감 체험이 즐거웠고 성인은 단풍과 오래된 사찰이 주는 한적한 분위기 속에서 산책하듯 이동할 수 있었다. 전체적으로 가족 단위 여행에서 부담이 적고 체력 소모가 크지 않은 일정이었다.
USJ는 여행의 핵심 일정이었다. 아침 7시에 도착해 닌텐도월드 입장을 무리 없이 할 수 있었고 마리오카트, 요시 어드벤처를 비롯한 쥬라기공원 라이드, 죠스 등 주요 어트랙션을 익스프레스 패스 없이도 소화했다. 스누피·헬로키티·해리포터 존 등 테마 구역 곳곳이 동선 사이에 자연스럽게 이어져 있어 아이 중심 여행에서도 큰 무리는 없었다. 워터월드 쇼, 쿠로미밴드 공연과 크리스마스 공연 등 계절 콘텐츠까지 더해지며 하루 일정이 빼곡해졌다.
마지막 날은 도톤보리·신사이바시에서 가볍게 쇼핑과 식사를 한 뒤 오사카성 공원을 산책하며 일정을 마무리했다. 단풍이 절정이어서 도심 속에서도 여유 있게 시간을 보낼 수 있었다.
성인과 어린이 2인 기준 3박4일의 전체 경비를 정리해보면 약 100만 원 안팎이었다. 항공권·숙박·입장권에서 알리익스프레스 쿠폰 혜택을 적극 활용한 덕분에 이전 오사카 여행보다 경비 부담이 크게 줄었다.
알리익스프레스는 일본 외에도 후쿠오카·상하이·타이베이 등 ‘3~4일 단기 여행지’를 중심으로 여행 상품을 넓혀가고 있다.
후쿠오카는 왕복 항공권 30만 원대, 호텔 2박 60만 원대로 총 경비 약 90만 원 수준이며 1+1 쿠폰 적용 시 추가 절감도 가능하다. 상하이는 직항 왕복 30만 원대, 호텔 2박 20만 원대로 총 50만 원 안팎이면 일정 구성이 가능하다. 알리익스프레스에서는 ‘1만1111원 한정 항공권·호텔’ 같은 초저가 기획전도 진행 중이다. 타이베이는 왕복 40만 원대·호텔 2박 10만 원대 등으로 접근성이 좋고 연말 변동폭도 크지 않은 편이다.
또한 최근에는 항공권·숙소·투어를 한 번에 예약할 수 있는 단체 패키지 상품도 출시했다. 상하이-쑤저우-항저우 3박4일, 칭다오-옌타이 3박4일, 간쑤-둔황 5박6일 등이 대표 상품이다.
업계는 긴장… “대형 여행 플랫폼 등장”
알리익스프레스는 일본을 포함한 아시아 전반으로 여행 상품을 확대하겠다는 계획이다. 여행탭 론칭 이후 두 달 만에 거래액(GMV)이 전월 대비 2배 이상 증가했고 일일 방문자는 20만 명을 넘어서며 초기 성장 속도가 뚜렷하게 나타났다. 항공권 판매량도 중국·일본 등 단거리 노선을 중심으로 빠르게 늘고 있다. 이러한 지표는 알리익스프레스의 여행 카테고리가 단순한 이벤트성 프로모션을 넘어 실제 수요를 끌어모으기 시작했다는 의미로 해석된다.
국내 OTA 업계에서도 변화 조짐을 예의주시하는 분위기다. 항공·호텔을 통합한 1+1 구조는 플랫폼 간 가격 격차를 단번에 벌릴 수 있어 기존 OTA들이 유지해온 가격 경쟁 구도에 직접적인 영향을 줄 수 있기 때문이다.
업계 관계자들은 “항공권이 한 번 가격을 깨면 회복되기 어렵다”“글로벌 플랫폼의 트래픽이 본격적으로 이동하기 시작하면 시장 판도가 바뀔 수 있다”는 반응을 보이고 있다.
특히 알리익스프레스가 ‘항공-호텔-입장권’까지 동시에 할인하는 구조를 반복적으로 운영할 경우 소비자들의 검색 출발점 자체가 바뀔 가능성도 있다. OTA 시장은 소비자의 첫 검색 페이지가 어디로 향하느냐에 따라 점유율이 크게 달라지는데 알리익스프레스가 이 지점을 파고들기 시작했다는 분석이다.
업계에서는 “새로운 대형 여행 플랫폼이 부상하는 초기 신호”라는 평가와 함께 내년 초까지 알리익스프레스의 여행 부문 확장 속도를 지켜봐야 한다는 전망도 나온다.