케아클, ‘AI 번역 솔루션’ 대학 강의 첫 적용… 외국인 유학생 학습환경 개선

㈜케이에이씨미디어그룹의 케이컬처 교육 플랫폼 케아클(K-ArtistClass)이 개발한 생성형 AI와 Zoom SDK를 활용한 실시간 번역 솔루션이 실제 대학 강의 환경에 도입되며 상용화에 속도를 높이고 있다.
케아클은 지난 달 해당 솔루션이 신경주대학교 공식 강의 시스템에 적용돼 운영을 시작했다고 밝혔다. 이는 케아클이 자체 개발한 번역 기술이 정규 대학 수업에 도입된 첫 사례로, 외국인 유학생 비중이 높은 강의 구조에서 실시간 다국어 학습 지원의 실효성을 입증한 의미 있는 단계로 평가된다.
이번 솔루션은 3개 국어 이상을 동시에 실시간 번역할 수 있으며, 생성형 AI 고도화와 음성 탐지 모델을 활용하여 빠르고 정확하게 번역할 수 있는 알고리즘을 적용했다.
이를 통해 한국어 강의를 수강하는 외국인 학생들은 별도의 통역 장비 없이도 교수의 발화를 즉시 자국어로 이해할 수 있으며, 교수진 역시 기존 강의 방식의 변화를 최소화한 채 글로벌 강의 환경을 구현할 수 있다.
신경주대학교 관계자는 “강의실 내 언어권이 다양해지며 강의 전달 품질의 격차가 적지 않았는데, 솔루션 도입 후 외국인 학생들의 이해도와 참여도가 개선됐다”며 “국내 대학의 국제화 전략과 학습 접근성 확대에 실질적인 도움이 되는 기술”이라고 평가했다.
케아클은 학습 보조 AI 기술 고도화에도 꾸준히 투자하고 있다. 현재까지 AI 적응형 학습 관련 특허 3건을 등록했으며, 벤처기업 인증, 중소벤처기업부 구글 창구 프로그램 선정, 한국콘텐츠진흥원 글로벌 액셀러레이팅 선정 등을 통해 기술성과 사업성을 인정받았다.
또 이번 대학 적용을 계기로 솔루션 확산을 본격 추진해, 국내 대학은 물론 아시아·북미권 교육기관, 글로벌 아티스트 양성 플랫폼 등 다양한 교육 생태계로 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
