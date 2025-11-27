남양주 왕숙지구 A-24·B-17 분양 본격화…총 881채 공급

3기 신도시인 경기 남양주 왕숙지구 A-24와 B-17 블록의 분양 일정이 본격 진행된다.
국토교통부는 한국토지주택공사(LH)와 27일 남양주 왕숙지구 A-24와 B-17 블록의 입주자 모집공고를 실시한다고 밝혔다.
두 블록에서 공급되는 물량은 881채로 사전청약 629채와 특별공급 및 일반공급 252채로 이뤄졌다. 분양가는 평(3.3㎡)당 1880만 원 수준으로 A-24 블록 전용 55㎡는 평균 4억6000만 원대다. B-17 블록은 전용 74㎡가 평균 5억6000만 원대, 전용 84㎡는 6억4000만 원대에 공급된다. 입주 예정일은 2028년 12월이다.
청약 접수는 다음 달 8일부터 시작해 23, 24일에 당첨자를 발표한다. 본보기집은 경기 남양주시 별내동 816-1에 마련돼 이달 28일부터 방문할 수 있다.
단지 도보권에는 수도권 광역급행철도(GTX)-B와 지하철 9호선 연장선인 강동하남남양주선, 경춘선이 교차하는 왕숙역이 개통 예정돼 있다. 인근에는 유치원, 초·중학교 및 대형쇼핑몰, 호텔 등이 들어설 예정이다.
남양주 왕숙지구는 현재 11개 블록에 약 8000채 주택이 건설 중으로 내년에 약 1만 채가 착공될 전망이다.
