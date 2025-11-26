동아오츠카, ‘2025 대한민국 지속가능성대회’서 지속가능보고서상 수상

동아오츠카가 26일 롯데호텔 크리스탈볼룸에서 개최되는 ‘2025 대한민국 지속가능성대회’에서 지속가능보고서상(KRCA) 최초발간부문에 우수기업으로 선정됐다고 밝혔다.
올해로 18회째인 대한민국 지속가능성대회는 매년 대한민국 지속가능성지수(KSI) 및 대한민국 지속가능보고서상(KRCA) 조사 결과를 기반으로, 산업과 사회 전반에 긍정적 가치를 창출한 기업을 선정해 시상하는 국내 대표 ESG 어워드다. 산업통상자원부와 UNGC한국협회가 공식 후원한다.
동아오츠카는 제품, 환경, 지역사회 등 전 영역에서 추진한 지속가능경영 활동이 이해관계자 및 전문가들로부터 높은 평가를 받았다. △친환경 패키징 전환 확대 △자원 절감 및 재활용 체계 강화 △지역사회 건강·문화 증진 활동 △투명하고 책임 있는 경영 체계 구축 등 ESG 전 영역에서 실질적인 성과를 만들며 지속가능경영을 기업 성장의 핵심 가치로 추진했다.
이날 시상식에는 박철호 동아오츠카 사장이 직접 참석했다. 그는 “동아오츠카가 꾸준히 이어온 지속가능경영 활동이 공식적으로 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 사회와 환경을 생각하는 책임 있는 기업으로서 지속가능한 미래 가치를 만들어 나가겠다”고 소감을 전했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
