이달 코스피 외국인 순매도 1위는 영국, 2위 일본

英 투자자, 전체 37% 5조 규모 팔아
‘고공 행진’을 이어온 코스피가 이달 들어 조정을 받고 있는 가운데 가장 많은 매물을 쏟아낸 외국인은 영국과 일본 국적 투자자들인 것으로 나타났다.
日은 英 동조 경향… 美, 순매수 1위
25일 한국거래소가 집계한 외국인 국적별 순매수·순매도 동향에 따르면 이달 1∼24일 국내 상장 주식을 가장 많이 팔아 치운 외국인은 영국 국적 투자자들이었다. 이들은 4조9900억 원을 순매도했다. 이는 같은 기간 유가증권시장과 코스닥시장의 외국인 누적 순매도액 총액(13조5328억 원)의 36.9%에 해당한다.
영국계 헤지펀드 자금은 단기적인 시장 변동성을 활용해 차익을 실현하는 경향이 강한 것으로 평가받고 있다. 개인 투자자로 분류되는 영국 헤지펀드 자금이 ‘인공지능(AI) 거품’ 논란 등으로 국내 증시가 출렁일 때 한국 주식을 판 것으로 풀이된다.
일본 투자자들도 7390억 원어치를 팔아 순매수 외국인 2위였다. 금융권의 한 관계자는 “일본 투자자들은 영국의 매도세에 동조하는 편인 데다 일본 증시가 활황인 만큼 한국 증시에서 차익을 실현해 자금을 자국으로 돌린 것”이라고 설명했다.
룩셈부르크(4200억 원), 말레이시아(3120억 원), 독일(3050억 원)에서도 3000억 원 이상을 순매도했다.
반면 미국 투자자는 같은 기간 1조1210억 원을 순매수했다. 이들은 올해 5월 이후 한국 주식을 사모으다가 지난달 1조 원 순매도로 돌아섰지만 이달 다시 순매수에 나선 것이다. 주가 하락을 저가 매수의 기회로 삼아 이달 다시 비중 확대에 나선 것으로 분석된다.
이 외에 외국인 순매수 규모는 이른바 ‘조세회피처’로 알려진 케이맨제도에서 9840억 원, 노르웨이에서 2170억 원, 영국령 섬나라인 버뮤다에서 1520억 원, 싱가포르에서 1190억 원 등이었다.
이호 기자 number2@donga.com
