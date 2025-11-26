소비심리 8년만에 최고치… “관세 타결-성장률 개선 덕”

11월 지수 112.4… 석달만에 상승세
소비자들의 경제 심리가 8년 만에 가장 높은 수준으로 회복했다는 조사가 나왔다.
한국은행이 25일 발표한 소비자동향조사 결과에 따르면 11월 소비자심리지수(CCSI)는 전월 대비 2.6포인트 오른 112.4로 집계됐다. 지수는 석 달 만에 상승 전환하며 2017년 11월(113.9) 이후 최고치를 나타냈다.
CCSI는 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후경기전망 등 6개 지수를 종합해 산출하는 지표다. 지수가 100을 넘기면 장기 평균(2003∼2024년)과 비교해 현재의 소비 심리가 더 낙관적, 100을 밑돌면 비관적이라는 의미다.
이달에는 향후경기전망 지수가 102로 전월 대비 8포인트 올라 상승 폭이 가장 컸다. 가계수입전망(104)과 생활형편전망(101), 현재경기판단(96) 등도 한 달 전보다 1∼5포인트 상승했다. 현재생활형편(96)과 소비지출전망(110)은 전월과 동일했다.
이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “한미 관세 협상 타결과 3분기(7∼9월) 국내총생산(GDP) 성장률 개선이 심리 회복에 긍정적인 영향을 미쳤다”며 “계엄 사태 이후 급격히 떨어졌던 지수가 관세 불확실성 등이 해소되면서 기저효과로 많이 올라왔다고 보면 된다”고 설명했다.
11월 주택가격전망지수는 10월 122이던 것이 119로 3포인트 하락했다. 그렇지만 6·27 부동산 대책이 나온 직후인 7월(109)보다는 여전히 높은 수준이다.
6개월 뒤 금리 수준을 예상하는 금리수준전망 지수는 98로 전월 대비 3포인트 상승했다. 향후 1년간의 소비자물가 상승률 전망치인 기대인플레이션율은 전월과 같은 2.6%를 유지했다.
한재희 기자 hee@donga.com
