AI, 로봇, 반도체 인재 전면에… 삼성전자, 정기 임원인사서 161명 승진

  • 동아경제

삼성전자 서초 사옥. 뉴스1
삼성전자가 인공지능(AI)과 로봇, 반도체 등 미래 기술을 이끌 리더들을 대거 승진시켰다. 기술 중심으로 세대교체에 속도를 내겠다는 복안이다.

삼성전자는 25일 부사장 51명, 상무 93명, 펠로우 1명, 마스터 16명 등 총 161명을 승진시키는 내용의 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다.

이번 승진 규모는 지난해 137명보다 24명 늘어난 숫자다. 삼성전자는 2021년 214명 이후 2022년 198명, 2023년 187명, 2024년 143명, 2025년 137명으로 꾸준히 감소하다가 5년 만에 승진 규모를 확대했다.

삼성전자는 산업 패러다임의 급속한 변화에 선제적으로 대응하며 주도권을 확보하기 위해 AI, 로봇, 반도체 등 분야에서 미래 기술을 이끌 리더들을 대거 중용했다. 특히 주요 사업분야에서 경영성과를 창출한 인재들을 승진시키면서 성과주의 인사 원칙을 견지했다. 또한 두각을 보이는 젊은 인재들을 과감히 발탁하면서 세대교체를 가속화했다.

디바이스경험(DX) 부문에서는 삼성리서치 데이터인텔리전스 팀장 이윤수(50) 부사장이 등용됐다. 데이터 기반 신기술·비즈 모델 개발 성과를 창출한 데이터지능화 전문가로, 개인화 데이터플랫폼의 갤럭시 적용, AI서비스를 위한 그래픽처리장치(GPU) 최적화를 리드했다는 평가를 받았다.

모바일경험(MX)사업부 언어 AI 코어기술개발그룹장 이성진(46) 부사장은 다년간 거대언어모델(LLM) 기반 생성형 AI 핵심기술 개발을 이끌어 온 전문가로 딥러닝 모델에 대한 노하우를 바탕으로 LLM 기반 대화형 플랫폼 개발을 주도했다.

반도체 사업을 맡는 디바이스솔루션(DS)부문의 메모리사업부 솔루션플랫폼개발팀장 장실완(52) 부사장은 소프트웨어(S/W) 개발 전문가로 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 펌웨어 및 아키텍처 개발 경험을 바탕으로 차세대 솔루션 플랫폼 개발 및 소프트웨어, 하드웨어 핵심 요소기술 확보를 주도했다.

시스템 LSI사업부의 SOC선행개발팀장 박종일(53) 부사장은 시스템온칩(SOC) 설계 전문가로 풍부한 모바일 SOC 제품 설계 경험을 통해 맞춤형 SOC 제품 개발을 리드하며 미래 사업 확대에 기여했다.

상무급 기술 리더십 확보 인사도 눈길을 끈다. 삼성리서치 로봇플랫폼팀장 최고은(41) 상무는 로봇 S/W 기술 전문성을 보유한 개발 전문가로 자율주행 로봇 개발, 실시간 조작 기술력 등 로봇 분야 기술경쟁력을 확보했다.

삼성전자는 2026년 정기 임원인사를 통해 경영진 인사를 마무리하고 조만간 조직개편과 보직인사를 확정 발표할 예정이다.

▼아래는 2026년 정기 임원인사 대상자 명단
디바이스경험(DX) 부문
◇부사장 승진
강민석, 강상용, 구자천, 권정현, 김문수, 노성원, 서치영, 설지윤, 설훈, 송인강, 유종민, 유한종, 이민철, 이성진, 이윤수, 이종규, 이종포, 정원석, 정인희, 정효명, 조철호, 최청호, 최항석, 한의택, 황근철, 황용호

◇상무 승진
강상균, 고진일, 곽호석, 권기훈, 권주성, 김기현, 김대영, 김세웅, 김운, 김원종, 김지웅, 김지은, 김철민, 김포천, 김효정, 문희철, 박건호, 박대순, 박영재, 박영진, 박재우, 박형규, 안성호, 안정식, 양준원, 엄윤성, 유기훈, 유상현, 이강욱, 이상석, 이상엽, 이상천, 이성심, 이세문 이승연, 이승윤, 이인실, 이정준, 이정환, 이존기, 이종덕, 이종해, 이진영, 이충현, 이태용, 이형주, 이형중, 장혁, 전형석, 정윤현, 조승기, 차완철, 최고은, 최동열, 최보람, 최성훈, 최승기, 한성웅, 홍희영, 황정호

◇마스터 선임
강병권, 고재연, 김도형, 우원명, 이재성, 최진

디바이스솔루션(DS)부문
◇부사장 승진
권기덕, 권혁우, 김영대, 김용찬, 김이태, 김정헌, 김태우, 김태훈, 노경윤, 박봉일, 배상기 오형석, 이강호, 이병현, 이종민, 장실완, 정광희, 정용덕, 정인호, 조성일, 조성훈, 최정연, 홍기준, 홍희일, 제이콥 주(Jacob Zhu)

◇상무 승진
강성석, 경세진, 권석남, 권영헌, 김경석, 김경아, 김경진, 김대현, 문성수, 문원민, 민경일, 박성열, 박준성, 백승엽, 서무현, 성훈제, 안재상, 우성훈, 우수영, 유금현, 유호인, 이광우, 이근석, 이동환, 이지현, 이창훈, 임경춘, 전윤광, 정재훈, 조윤상, 최동준, 홍석구, 황현익

◇펠로우 선임
이재덕

◇Master 선임
강명길, 김재춘, 김준수, 남인철, 노숙영, 손영환, 오길근, 원복연, 유준희, 전하영
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
