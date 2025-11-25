AI, 로봇, 반도체 인재 전면에… 삼성전자, 정기 임원인사서 161명 승진

▼아래는 2026년 정기 임원인사 대상자 명단
디바이스경험(DX) 부문
◇부사장 승진
강민석, 강상용, 구자천, 권정현, 김문수, 노성원, 서치영, 설지윤, 설훈, 송인강, 유종민, 유한종, 이민철, 이성진, 이윤수, 이종규, 이종포, 정원석, 정인희, 정효명, 조철호, 최청호, 최항석, 한의택, 황근철, 황용호
◇상무 승진
강상균, 고진일, 곽호석, 권기훈, 권주성, 김기현, 김대영, 김세웅, 김운, 김원종, 김지웅, 김지은, 김철민, 김포천, 김효정, 문희철, 박건호, 박대순, 박영재, 박영진, 박재우, 박형규, 안성호, 안정식, 양준원, 엄윤성, 유기훈, 유상현, 이강욱, 이상석, 이상엽, 이상천, 이성심, 이세문 이승연, 이승윤, 이인실, 이정준, 이정환, 이존기, 이종덕, 이종해, 이진영, 이충현, 이태용, 이형주, 이형중, 장혁, 전형석, 정윤현, 조승기, 차완철, 최고은, 최동열, 최보람, 최성훈, 최승기, 한성웅, 홍희영, 황정호
◇마스터 선임
강병권, 고재연, 김도형, 우원명, 이재성, 최진
디바이스솔루션(DS)부문
◇부사장 승진
권기덕, 권혁우, 김영대, 김용찬, 김이태, 김정헌, 김태우, 김태훈, 노경윤, 박봉일, 배상기 오형석, 이강호, 이병현, 이종민, 장실완, 정광희, 정용덕, 정인호, 조성일, 조성훈, 최정연, 홍기준, 홍희일, 제이콥 주(Jacob Zhu)
◇상무 승진
강성석, 경세진, 권석남, 권영헌, 김경석, 김경아, 김경진, 김대현, 문성수, 문원민, 민경일, 박성열, 박준성, 백승엽, 서무현, 성훈제, 안재상, 우성훈, 우수영, 유금현, 유호인, 이광우, 이근석, 이동환, 이지현, 이창훈, 임경춘, 전윤광, 정재훈, 조윤상, 최동준, 홍석구, 황현익
◇펠로우 선임
이재덕
◇Master 선임
강명길, 김재춘, 김준수, 남인철, 노숙영, 손영환, 오길근, 원복연, 유준희, 전하영
