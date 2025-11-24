디케이화인케미칼, ‘일하기 좋은 기업’ 등 GPTW 4개 부문 동시 수상

사진제공=디케이화인케미칼(DK FINECHEM)
친환경 정밀화학 전문기업 디케이화인케미칼(DK FINECHEM)은 글로벌 직장문화 인증기관 GPTW로부터 4개 부문 동시 수상이라는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이번에 디케이화인케미칼이 수상한 부문은 △일하기 좋은 기업 (Best Place To Work) △여성이 일하기 좋은 기업 (Best Workplaces for Women) △올해의 경영인 (The Great CEO Who Illuminated Workplaces in Korea) △특별공헌상 (Award for Exceptional Contribution) 등 4개다.

디케이화인케미칼은 직원 역량 강화를 위한 심층 기술 교육, 전문가 세미나, 커리어 성장을 지원하는 제도 운영 등이 높은 평가를 얻었다. 특히 여성 직원들의 우수한 근무 환경 및 승진 기회 확대는 ‘여성이 일하기 좋은 기업’ 부문 수상으로 이어졌다.

또 리더십 부문 최고상인 ‘올해의 경영인’ 부문은 “직원의 성장을 곧 회사의 성장으로 삼는 경영 방식이 조직에 긍정적 문화 변화를 가져왔다”는 평가와 함께 수여됐다.

업계에서는 이번 GPTW 4관왕으로 디케이화인케미칼이 지속 가능한 조직문화 구축 사례 기업으로 자리매김할 것으로 내다보고 있다.

