KT&G, 성동구청과 ‘깨끗한 거리 환경 조성’ 업무협약 체결

  • 동아경제

글자크기 설정

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스