美매체 “제네시스, 최고 럭셔리車”… 포르셰 제쳐

제네시스가 미국 언론 ‘US 뉴스 앤드 월드 리포트’가 선정한 ‘최고의 럭셔리 자동차 브랜드(Best Luxury Car Brand)’로 선정됐다.
해당 매체는 20일(현지 시간) 자체적으로 실시한 ‘2026년 최고의 자동차 브랜드 어워즈’에서 39개 브랜드의 전체 차종을 대상으로 안전도 평가, 신뢰도 데이터 분석, 자동차 전문 매체 의견 등을 반영해 점수를 내는 방식으로 럭셔리, 스포츠유틸리티차량(SUV), 승용, 트럭, 전동화, 럭셔리 전동화 등 6개 부문에서 최고 브랜드를 선정했다.
이 중 제네시스는 ‘럭셔리’ 분야에서 수상했다. G90이 10점 만점 중 9.6점을 차지했고 G80, GV70도 동급 차량에서 최고 순위에 올랐다고 현대차그룹은 설명했다. 회사 측은 “제네시스 브랜드는 최종 경쟁 후보였던 포르셰보다 높은 평가를 받으며 럭셔리 분야에서 수상했다”고 덧붙였다. 현대차는 팰리세이드와 투싼 등이 높은 점수를 받으며 SUV 분야 최고상을 수상했다.
