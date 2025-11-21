롯데그룹, 청년대표 80명과 사회공헌활동 전개… “청년과 함께 미래 그릴 것”

21~22일 롯데인재개발원에서 80명 선발해 10개 팀으로 ESG 봉사활동 진행
‘밸유 for ESG’… 대학생과 함께 사회문제 고민하고 해결책 찾는 롯데 사회공헌 프로그램
2022년 시작, 개인 단위 모집 전환 후 다양한 전공과 경험 갖춘 학생 활발 참여
1박 2일 발대식서 특별 강연, 팀별 아이디어 회의, 멘토링, 프로젝트 기획·실무 교육
롯데는 21~22일 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 ‘밸유 for ESG 4기’ 발대식을 개최했다고 22일 밝혔다. ‘밸유 for ESG’는 ‘Value Creators in Universities’의 줄임말로, 2022년부터 청년층과 함께 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 사회문제를 고민하고 봉사활동을 기획·실행하는 프로그램이다.
이번 4기부터는 기존 팀 단위 접수에서 개인 단위 신청으로 전환해 다양한 배경의 대학생 80명이 선발됐다. 참가 학생들은 10개 팀으로 나뉘어 내년 4월까지 각 팀이 기획한 ESG 봉사활동 프로젝트를 수행한다.
발대식에는 참가자뿐 아니라 멘토단, 롯데지주, 희망친구 기아대책, 사회복지공동모금회 관계자 등이 참석해 의미를 더했다. 1박 2일 일정 동안 과학 유튜버 궤도의 특별 강연, 팀별 아이디어 회의, 멘토 피드백, 실무 교육 등이 진행됐다.
고려대에 재학 중인 윤상경씨는 “비슷한 연령대 참가자들과 사회문제 해결 방안을 고민할 수 있어 기대된다. 일회성에 그치지 않고 지속 가능한 사회적 문제 해결에 힘쓰겠다”고 말했다.
롯데관계자는 “청년과 함께 사회문제를 고민하고 나눔의 가치를 확산하는 것이 롯데가 추구하는 ESG 경영이다. 학생들의 아이디어가 실제로 사회에 좋은 영향을 줄 수 있도록 그룹 차원에서 적극 지원하겠다”고 밝혔다. 본 프로그램은 대학생들에게 ESG에 기반한 사회공헌 경험을 제공하고, 장차 사회 문제 해결에 기여할 차세대 리더로 성장할 수 있는 발판을 마련하는 데 의미가 있을 것으로 기대된다.
