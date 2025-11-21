휴온스메디텍, MEDICA 2025서 ‘더마샤인’ 등 주력 의료기기 선보여

휴온스그룹 의료기기 전문기업 휴온스메디텍이 국제의료기기 전시회에 참가해 ‘더마샤인’ 등 주력 제품들을 선보였다고 21일 밝혔다.
휴온스메디텍은 지난 17일부터 독일 뒤셀도르프에서 열린 국제의료기기 전시회 ‘MEDICA 2025’에 참가했다. ‘MEDICA’는 전 세계 70개국 이상에서 5000여 개의 기업이 참가하는 국제의료기기 전시회다. 의료기기 관련 최신 기술과 제품을 확인할 수 있는 전시회 중 세계 최대 규모로 알려져 있다.
휴온스메디텍은 주력 제품인 ‘더마샤인’ 제품군(프로·밸런스)을 비롯해, 체외충격파 쇄석기 ‘URO-UEMXD’와 내시경 소독기 ‘HUEN DR-02’ 등 다양한 의료기기를 선보였다.
더마샤인은 피부 미용 의료기기 브랜드다. 지난 8월 유럽 의료기기 인증을 획득한 이후, 홍보 캠페인을 전개하며 성능을 알리고 있다.
휴온스메디텍 하창우 대표는 “MEDICA 2025 참가를 통해 유럽 시장 내 입지를 강화하고 글로벌 협력 관계를 확장하는 계기를 마련했다”며 “앞으로도 지속적인 기술 혁신과 품질 고도화를 통해 글로벌 의료기기 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
휴온스메디텍은 유럽 시장 진출의 기반을 강화하고 있으며, 유럽뿐 아니라 중동·아시아 지역에서도 기술력과 제품 경쟁력을 홍보하며 신규 파트너 발굴에 적극적으로 나서고 있다.
