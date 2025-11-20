쿠팡 회원 4500명 전번-주소 등 정보 노출… 정부에 신고

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 20일 20시 13분

글자크기 설정

서울 송파구 쿠팡 본사의 모습. ⓒ News1
서울 송파구 쿠팡 본사의 모습. ⓒ News1
쿠팡에서 고객 4500여 명의 정보가 외부로 노출되는 사고가 발생했다.

20일 쿠팡은 제3자가 비인가 접근을 통해 4500여 명 고객 계정의 배송 정보(성명·이메일·전화번호·주소) 및 최근 5건 주문 이력을 조회한 것을 지난 18일 확인하고 이 사실을 고객들에게 개별 공지했다고 밝혔다.

쿠팡은 “결제 정보에 대한 접근은 없고, 쿠팡 시스템과 내부 네트워크망의 외부 침입 흔적 역시 없는 것으로 확인했다”며 “해당 활동을 탐지한 후 즉시 필요한 대응 조치를 완료했고, 모니터링을 지속적으로 강화하고 있다”고 설명했다.

이어 “현재까지 파악된 원인과 경과 등을 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회에 신고했고 조사에 긴밀하게 협조하고 있다”고 부연했다.

그러면서 “고객님께 심려를 끼치게 돼 진심으로 사과의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 고객들의 개인정보 보호를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.

#쿠팡#개인정보 노출#고객 계정#배송 정보#모니터링 강화
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스