쿠팡 회원 4500명 전번-주소 등 정보 노출… 정부에 신고

쿠팡에서 고객 4500여 명의 정보가 외부로 노출되는 사고가 발생했다.
20일 쿠팡은 제3자가 비인가 접근을 통해 4500여 명 고객 계정의 배송 정보(성명·이메일·전화번호·주소) 및 최근 5건 주문 이력을 조회한 것을 지난 18일 확인하고 이 사실을 고객들에게 개별 공지했다고 밝혔다.
쿠팡은 “결제 정보에 대한 접근은 없고, 쿠팡 시스템과 내부 네트워크망의 외부 침입 흔적 역시 없는 것으로 확인했다”며 “해당 활동을 탐지한 후 즉시 필요한 대응 조치를 완료했고, 모니터링을 지속적으로 강화하고 있다”고 설명했다.
이어 “현재까지 파악된 원인과 경과 등을 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회에 신고했고 조사에 긴밀하게 협조하고 있다”고 부연했다.
그러면서 “고객님께 심려를 끼치게 돼 진심으로 사과의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 고객들의 개인정보 보호를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0