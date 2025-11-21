디저트 시장에 끊이지 않는 ‘초록바람’… 케이크부터 와플까지 ‘말차’ 열풍

SNS 반응도 뜨겁다. 인스타그램에는 “온통 초록색이라 사진이 특별하고 예쁘게 나온다” “말차 퐁듀에 말차 와플 찍먹 역시 잘 어울린다” “초코보다 덜 달아서 더 계속 먹게 된다”는 후기들이 이어지고 있다. 네이버 블로그에서도 “말차 와플이 너무 재미있고 특이해서 사진 찍자마자 업로드했다” “말차 아이스크림은 달콤쌉쌀한 말차 맛의 정석이라 식사 후에 먹기 딱 좋다”는 평가가 꾸준히 올라오고 있다. 한 유튜버는 영상에서 “애슐리가 이번에 말차를 진짜 잘 만들었다. 특히 와플을 굽자마자 퍼지는 향이 너무 좋다”고 평가하기도 했다.
말차 디저트의 꾸준한 인기엔 분명한 이유가 있다.
첫째, 초록빛 비주얼이 사진·영상에 가장 예쁘게 담기는 색이라는 점이 MZ세대에게 특히 어필한다. “말차 디저트는 찍으면 무조건 잘 나온다”는 말이 있을 정도다.
둘째, ‘달콤하긴 한데 덜 자극적’이라는 맛의 균형이 20∼40대 여성 고객에게 큰 장점으로 꼽힌다. 초콜릿처럼 묵직하게 달지 않고 깔끔한 단맛이 남아 “식사 후에도 부담이 적다”는 후기가 많다.
마지막으로, 차(tea) 기반 식재료라 자연스럽게 ‘건강한 이미지’가 형성돼 있다. 실제로 말차 디저트를 즐겨 먹는 고객 후기 중에는 “말차는 좀 더 가벼운 느낌이라 손이 간다” “다이어트 중에도 한두 입은 괜찮은 느낌”이라는 내용도 다수다.
이처럼 예쁘고, 덜 자극적이고, 건강해 보인다는 요소는 말차가 일시적 유행이 아닌 ‘꾸준한 디저트 취향’으로 자리 잡고 있는 핵심 배경이다.
말차 시즌 확대는 애슐리퀸즈의 ‘디저트타임’ 이용률에도 긍정적인 영향을 주고 있다. 애슐리퀸즈는 오후 3∼5시 사이(일부 매장 2∼5시) 디저트타임을 운영하는데 9900원에 디저트와 음료만 가볍게 즐길 수 있는 시간대 서비스다. 지난 7월 일부 매장에서 시범 운영을 시작했고 8월 정식 도입 이후 11개 매장에서 운영되던 디저트타임은 현재 전국 29개 매장으로 확대될 만큼 반응이 뜨겁다.
특히 신촌·대학로·구의 등 대학가나 복합몰 상권에서 빛을 발하며 잘되는 매장은 해당 시간대 매출이 최대 50%까지 증가하기도 했다. 기존 외식업에서는 점심 이후 ‘죽은 시간’으로 여겼지만 애슐리퀸즈에는 ‘디저트만 먹고 가는 고객’이 늘어 대기 줄이 형성되는 매장도 생겼다. 애슐리퀸즈의 디저트타임 누적 이용 고객 수는 약 두 달 만에 1만 명을 넘어섰다.
말차 디저트가 출시된 이후에는 디저트타임 인기에 더 힘이 보태지고 있다. 말차 시즌 전과 후 일주일을 비교했을 때 디저트타임 이용 고객이 25% 증가했고 출시 1주일 만에 1000명 이상이 다녀갔다.
이번 말차 시즌은 12월 3일까지 운영되며 애슐리퀸즈는 이후에도 겨울 시즌에 맞춘 새로운 테마와 신메뉴를 순차적으로 선보일 예정이다.
