에코맘의 산골이유식, 국산콩 활용 신제품 3종 출시

지리산 제철 이유식 ‘에코맘의 산골이유식’이 국산콩을 활용한 신제품을 출시했다고 19일 밝혔다.
이번에 출시된 신제품은 온 가족이 영양 보충하기 좋은 국산콩을 활용한 두유, 국수, 두부 종류로 구성됐다. 신제품 3종은 ’알콩달콩 찐콩물‘, ’알콩달콩 콩면국수‘, ’알콩달콩 연한두부‘ 총 3가지다.
알콩달콩 찐콩물은 작지만 영양이 뛰어난 국내산 검정 쥐눈이콩 약 130알을 한 포에 담았다. 한 포에 64kcal로 저칼로리라 가볍게 즐기기 좋다. 알콩달콩 콩면국수는 서리태, 노랑콩, 완두콩 3종을 함께 맛볼 수 있다. 콩을 녹진하게 삶아 쫄깃하게 반죽하고 햇빛에 건조시켜 면의 맛이 살아있다. 알콩달콩 연한두부는 전두부 공법으로 콩비지의 영양까지 챙길 수 있는 두부다. 네 알로 나뉘어져 있는 패키지를 적용해 간편하게 떼어먹을 수 있다.
에코맘의 산골이유식 관계자는 “이번 알콩달콩 3종 신제품은 출시되자마자 소비자들 사이에서 맛있고 영양 좋은 가족 먹거리로 입소문이 나고 있는 중”이라며 “국산콩 100%로 만든 알콩달콩 3종 신제품이 가족 모두 건강하게 즐길 수 있는 먹거리가 되길 바란다”고 전했다.
