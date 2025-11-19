캄파리코리아, ‘부나하벤 12년 2025 한정판’ 출시… 고급위스키 판매전략 확대

스코틀랜드 아일라산 논피트 싱글몰트, 네 번째 한정판 공개
캄파리코리아는 19일 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 브랜드 부나하벤 ‘12년 캐스크 스트랭스 2025 에디션’을 국내에 출시한다고 밝혔다. 2021년 이후 매년 선보여 온 부나하벤 캐스크 스트랭스(물을 타지 않은 위스키 원액) 시리즈의 네 번째 버전으로, 부나하벤 브랜드 특유의 풍미를 강화한 것이 특징이다.
희석 없는 캐스크 스트랭스 방식, 원액 그대로의 풍미 구현
캄파리코리아, 특색있는 한정판 위스키 판매 비중↑
부나하벤 12년 캐스크 스트랭스는 해안가 증류소에서 직접 맛보는 듯한 풍미를 재현하기 위해, 캐스크 스트랭스(Cask Strength) 방식으로 제작했다고 한다. 이를 통해 원액 그대로의 농도와 질감을 유지해 고도수위스키 애호가들에게 긍정적인 평가를 받을 것으로 기대된다.
색소를 첨가하지 않고 위스키의 본질적인 맛에 집중했다고 한다. 알코올 도수는 56.4%로, 위스키를 마실 때 소량의 물을 더하면 꽃향기와 함께 캐러멜·바닐라·견과류·스파이스 향이 조화롭게 느껴진다고 한다.
이번 한정판은 마스터 블렌더 줄리앤 페르난데스(Julieann Fernandez)가 양조 강도보다 맛의 균형과 질감의 완성에 집중해 제작했다는 설명이다. 그 결과 이전 시리즈보다 한층 부드럽고 정교한 풍미로 부나하벤 특유의 우아함을 표현했다는 평가를 받는다.
부나하벤은 피트(Peat, 이탄) 향으로 유명한 스코틀랜드 아일라섬에서 드물게 논피트(이탄 향이 나지 않는) 위스키를 생산하는 증류소다. 아일라 해안 특유의 숙성 환경과 쉐리 캐스크의 단맛이 어우러져 독자적인 풍미를 내는 것으로 명성을 얻고 있다.
캄파리코리아 관계자는 “쉐리 캐스크(쉐리 와인을 숙성할 때 사용한 나무통) 위스키의 진수를 담은 부나하벤을 사랑하는 국내 팬들을 위해 이번 한정판을 선보이게 되어 뜻깊다. 국내 위스키 애호가들의 높은 안목에 부응할 수 있는 프리미엄 라인을 앞으로도 꾸준히 소개해 나가겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0