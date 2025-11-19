신한금융 회장 후보, 내부 3명-외부 1명으로 압축

내부인사 진옥동-정상혁-이선훈
신한금융지주회사 회장후보추천위원회는 18일 차기 대표이사 회장 최종 압축 후보군(쇼트리스트) 4명을 확정했다고 밝혔다.
후보군은 진옥동 신한금융그룹 회장, 정상혁 신한은행장, 이선훈 신한투자증권 대표와 외부 후보 1명 등이다. 외부 후보는 후보 본인의 요청에 따라 공개하지 않는다는 방침이다.
신한금융 회추위는 9월 26일 경영승계 절차를 개시한 이후 세 차례에 걸쳐 내·외부 인사를 포함한 후보군에 대해 심층 심의를 진행했다. 곽수근 회추위 위원장은 “9월 경영승계 절차 개시 이후 그룹 경영승계 계획 및 지배구조 모범 관행에 따라 회추위의 독립성과 공정성을 바탕으로 투명하게 경영승계 절차를 진행해 최종 압축 후보군을 선정했다”고 말했다.
다음 달 4일로 예정된 차기 회추위는 사외이사 전원이 참석하는 확대 회추위로 진행된다. 각 후보의 성과, 역량 및 자격요건 부합 여부 등을 종합적으로 검증한다. 평판 검토, 개인별 발표, 면접 등을 거쳐 회장 최종 후보를 추천할 계획이다. 최종 회장 후보는 내년 3월 신한금융 정기 주주총회의 승인을 거쳐 회장으로 취임한다.
신한금융 회추위는 최종 회추위 개최 전 외부 후보를 위한 간담회를 마련해 그룹에 대해 설명하고 질의 응답을 진행한다. 또 회추위 사무국이 최종 면접 준비에 필요한 내용을 지원한다는 방침이다.
