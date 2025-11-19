삼성증권, 중개형 ISA 이벤트 진행

삼성증권이 중개형 ISA 계좌 신규 및 기존 보유 고객을 대상으로 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 12월 31일까지 진행한다.
중개형 ISA 계좌는 주식, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 금융상품에 투자가 가능하며, 일반형 기준 과세표준 200만 원까지 비과세, 초과분은 9.9%의 저율 과세가 된다. 이번 이벤트는 △웰컴(Welcome) △스타트업(Start-up) △레벨업(Level-up) △붐업(Boom-up) 이벤트 등 네 가지로 진행된다. 웰컴 이벤트는 최초 중개형 ISA 계좌 개설 시 상품권 5000원, 개설 후 100만 원 이상 순입금 시 상품권 1만 원을 지급한다. 스타트업 이벤트는 10월 31일 기준 삼성증권 중개형 ISA 잔액 100원 이하 고객이 이벤트 기간 내 중개형 ISA 계좌에 100만 원 이상 1000만 원 미만 순입금 시 1만 원 상품권을 지급한다. 레벨업 이벤트는 기존, 신규 고객 대상 이벤트다. 최소 1000만 원 이상 순입금 시 모바일상품권 3만 원부터 최대 1억5000만 원 이상 순입금 시 상품권 50만 원까지 지급한다. 붐업 이벤트는 기간 내 중개형 ISA 계좌에서 100만 원 이상 상품(ELS·펀드·채권) 순매수 시 상품권 5000원(최대 1만5000원)을 지급한다.
