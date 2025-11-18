퇴직금 올인한 김부장처럼…‘상가 분양 사기‘의 덫은 현실

확정 임대·고수익 미끼로 투자자 현혹
법인 위장·허위 임차인·잠적까지…
전문가 “검증 없는 상가 투자는 위험”
최근 JTBC 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 주인공 김낙수(류승룡 분)가 억대 상가 분양 사기를 당하는 장면이 방영되며 시청자들의 공감을 불러일으키고 있다.
퇴직금을 모두 쏟아부은 노후 투자에서 일순간 나락으로 떨어지는 현실적 서사가, 실제 부동산 피해 사례와 맞물리며 ‘남의 일 같지 않다’는 반응이 잇따르고 있다.
지난 16일 방송분에서 김낙수는 “월세만으로 노후 생활이 가능하다”는 분양업자의 말을 믿고 신축 상가를 10억5000만원에 계약했다. 임대 확정, 유동 인구 풍부, 명당 상권 등 온갖 장점이 강조됐고, 김낙수는 퇴직금 전액과 대출을 더해 계약을 단행했다. 그러나 입점 예정이라던 토스트 가게 사장은 계약을 파기했으며, 분양 실장은 연락이 두절됐다. 현장에 도착했을 때 그를 맞이한 것은 텅 빈 상가와 사기 피해자들의 항의뿐이었다
이 드라마의 줄거리는 단순한 허구가 아니라, 현실에서도 자주 목격되는 상가 분양 사기의 전형적 구조와 놀랍도록 닮아 있다. 실제로 국내에서는 부동산업자를 사칭하거나 과장된 수익 전망을 내세워 투자자를 현혹하는 분양 사기가 지속되고 있다. 일부 사기 조직은 법인을 가장해 사업을 벌이면서도 실체는 빈 껍데기에 불과한 경우가 있으며, 계약금을 받은 뒤 잠적해버리는 악질적인 사례도 적지 않다.
전문가들은 상가 투자에서 ‘확정 수익’이라는 말에 과도하게 의존하는 태도 자체가 위험하다고 강조한다. 공실 위험과 상권 침체 가능성, 초기 임차인 확보 실패 등 변수가 많은 상업용 부동산의 특성상, 안정적인 월세 수입을 보장한다는 제안은 근본적으로 성립하기 어렵다는 것이다.
실제 현장에서도 화려한 홍보 문구와 달리 주변 상권이 형성되지 않았거나, 배후 수요가 절대적으로 부족한 지역에 무분별하게 상가가 공급되는 사례가 반복되고 있다. 이 과정에서 투자자들은 “곧 유명 프랜차이즈가 들어온다”는 말만 믿고 계약을 체결했다가 뒤늦게 허위 정보였음을 알게 되는 경우가 적지 않다.
피해가 발생한 뒤에는 법적 대응조차 쉽지 않다. 법인을 앞세운 분양업체는 폐업하거나 사라지고, 분양 실장은 연락이 끊기며, 실제 사업 주체의 책임을 묻기도 어렵다. 피해자들이 모여 공동 대응에 나서더라도 긴 시간과 높은 소송비용, 회수 가능성이 낮은 현실로 인해 대부분 손실을 감수하는 결과로 이어지고 있다.
정부 역시 반복되는 분양 사기 문제를 인지하고 있으나, 관련 규제는 여전히 허점을 안고 있다. 부동산 업계를 통한 과장 광고는 단속의 사각지대에 놓여 있고, 사업자 등록만 하면 사실상 누구나 분양 상담을 할 수 있는 구조가 유지되면서 투자자 보호 장치가 충분치 않다는 비판이 제기된다.
전문가들은 투자자 스스로 경계심을 높이는 것이 가장 현실적인 예방책이라고 말한다. 상업시설 분양 설명회나 온라인 광고에서 “노후 보장”, “임대 확정”, “무조건 수익” 등을 강조한다면 일단 의심해야 하며, 주변 상권의 실제 경쟁 상황과 점포 수익 구조를 직접 확인하는 절차가 반드시 필요하다는 것이다. 또한 계약 체결 전에는 변호사나 공인중개사 등 외부 전문가의 검토를 받는 것이 피해 예방에 큰 도움이 된다.
드라마 속 김낙수의 사례는 극적 장치로 과장된 픽션처럼 보이지만, 그와 비슷한 피해를 호소하는 목소리는 현실에서도 끊이지 않는다. ‘남의 일’이라 여겨왔던 상가 분양 사기가 점점 일상으로 스며드는 만큼, 투자자들이 기본적인 검증 절차와 경계심을 잃지 않는 것이 그 어느 때보다 중요해지고 있다.
댓글 0