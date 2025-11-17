[DBR/알립니다]제로클릭 시대의 마케팅 비책을 알려드립니다

인공지능(AI) 활용이 일상화되면서 정보 탐색 방식이 근본적으로 변화하고 있습니다. 검색엔진에서 결과를 비교·선택하는 대신 AI가 생성한 답변을 참고하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이에 따라 자사 브랜드가 AI에 의해 어떻게 인식되고 노출되는가가 새로운 경쟁 요소로 부상하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 AI의 정보 처리 구조에 맞춰 브랜드 전략을 재정비하는 일은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
DBR은 이러한 환경에 효과적으로 대응하기 위해 GEO(Generative Engine Optimization) 실무 교육을 준비했습니다. 이번 교육에서는 AI의 정보 처리 방식 이해부터 자사 브랜드의 GEO 관점 진단, 경쟁사 비교, 전략 수립까지 실제 업무에 바로 적용할 수 있는 방법을 알려드립니다. GEO의 핵심 개념과 활용 전략을 이해하고 이를 현업에 적용해 성과를 만들고자 하는 분들의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
● 교육 일정: 2025년 12월 2일(화)∼3일(수) 오전 10시∼오후 5시 30분
● 교육 내용: GEO 개념 및 전략 이해, 제로클릭 환경 분석, AI 인식 구조 기반 콘텐츠 기획, 브랜드 GEO 진단 및 경쟁사 분석, GEO 전략 보고서·PoC 실습
