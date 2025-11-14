커즈 진실 대표, 한국디자인단체총연합회 창립 30주년 ‘게임 체인저 어워드’ 수상

㈜커즈의 진실 대표가 한국디자인단체총연합회(회장 김현선, 이하 KFDA)의 ‘창립 30주년 기념 어워드’에서 ‘게임 체인저 어워드(Game Changer Award)’를 수상했다. 이 상은 산업·도시·공공 영역에서 새로운 패러다임을 제시하며 한국 디자인의 미래 가치를 확장한 인물을 선정해 수여하는 특별부문 상이다.
KFDA는 진실 대표가 미디어아트-디자인 융합을 통해 새로운 공간 경험을 제시하고, 한국 디자인의 혁신 DNA를 확장한 공로를 높이 평가했다. 커즈의 디자인 중심 경영, 창의적 콘텐츠 전략, 글로벌 미디어아트 플랫폼 구축 등은 국내외 시장에서 경쟁력을 인정받으며 게임체인저로 선정되는 주요 배경이 됐다.
커즈는 미디어아트를 기반으로 공간의 가치를 확장하는 국내 미디어아트 기업으로, ‘Dear Earth’, ‘Energy Utopia’, ‘Love Earth’, ‘Christmas Light Fantasia’ 등 예술성과 기술적 완성도를 인정받아 글로벌 시장에서 주목받고 있다. 아울러 프리미엄 미디어아트 플랫폼 ‘WAA(Where Art’s Alive)’, 감정·호흡 리듬에 반응하는 시각명상 콘텐츠 ‘Visual Meditation’ 등을 통해 공간과 라이프스타일 전반에서 새로운 디자인 경험을 제시하고 있다.
진실 대표는 “KFDA 창립 30주년이라는 의미 있는 해에 뜻깊은 상을 수상하게 되어 영광”이라며 “한국 디자인의 다음 30년이 글로벌 무대로 확장되는 흐름 속에서, 커즈가 기술과 예술을 결합한 미디어아트 혁신으로 기여해 나가겠다”고 말했다.
