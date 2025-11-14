“수능 치른 수험생 잡아라”…유통업계 할인 혜택 쏟아져

대학수학능력시험(수능)을 치른 수험생들을 위해 유통·외식업계가 다양한 할인 혜택을 선보이고 있다. 수능 수험표를 지참한 학생들은 백화점 할인부터 호텔·워터파크·놀이공원 등 다양한 시설을 저렴한 가격에 이용할 수 있다.
14일 유통업계에 따르면 롯데백화점과 신세계백화점은 각각 패션 브랜드 할인에 나섰다. 롯데백화점은 이날부터 16일까지 수험표 지참 고객에게 90여 개 패션 브랜드를 10~30% 할인 판매한다. 신세계백화점은 SPA 브랜드와 스포츠 브랜드의 주요 상품을 최대 20% 할인한다.
CJ올리브영은 20일까지 ‘수능오프, 혜택온’ 프로모션을 진행한다. 14∼19세 회원인 ‘올리브 하이틴 멤버스’ 고객이 올리브영 매장이나 온라인몰에서 2만 원 이상 구매하면 4000원 할인 쿠폰을 제공한다.
외식업계도 수험생 맞이에 돌입했다. 다이닝브랜즈그룹이 운영하는 아웃백스테이크하우스는 30일까지 전국 아웃백 매장에서 수험생을 대상으로 ‘오지 치즈 후라이즈’를 무료로 제공하는 이벤트를 진행한다. SPC 배스킨라빈스는 18일까지 전국 매장에서 아이스크림 하프갤론을 구매하는 모든 고객에게 5000원 할인 혜택을 제공한다. 카카오페이 결제시 2000원 추가 할인이 적용된다.
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 올해 수능을 치른 수험생을 대상으로 연말까지 입장권을 2만 원에 이용할 수 있는 혜택을 제공한다. 대명소노그룹 소노인터내셔널은 전국 8개 워터파크부터 뷔페 레스토랑까지 다양한 할인이 포함된 수험생 특별 프로모션을 진행한다.
한편 오비맥주는 13일 서울 건국대와 홍익대 일대에서 ‘귀하신분 캠페인’을 실시했다고 이날 밝혔다. 이 캠페인은 미성년자의 주류 구매를 막기 위해 주류 판매자가 구매자의 신분증을 더욱 철저히 확인하도록 독려하는 건전음주 캠페인이다. 명칭은 ‘귀하신 분’이라는 뜻과 ‘귀하의 신분을 확인한다’는 중의적 의미를 담고 있다.
