조좌진 롯데카드 대표 사퇴… 고객정보 유출 책임

21일 임시이사회서 후임 인선 절차
조좌진 롯데카드 대표가 ‘고객정보 유출’ 해킹 책임을 지고 사퇴한다. 롯데카드 대주주인 MBK파트너스의 김광일 부회장도 이사회에서 물러난다.
MBK 김광일 부회장도 물러나
13일 조 대표는 사내 게시판을 통해 다음 주 열릴 임시이사회에서 대표이사직 사임을 통보할 계획이라고 밝혔다. 2020년 3월 취임해 세 차례 연임한 조 대표의 임기는 2026년 3월까지였다.
앞서 조 대표는 9월 기자회견에서 자신의 사임을 비롯한 인적 쇄신을 약속한 바 있다. 8월 발생한 297만 고객 해킹 사태 이후 롯데카드는 본부장 4명을 포함한 고위급 임원 5명이 물러나는 등 인적 쇄신을 진행했다. 롯데카드는 21일 임시이사회에서 후임 대표이사 선임을 위한 절차를 개시할 예정이다.
롯데카드 기타비상무이사를 겸직하던 MBK의 김 부회장도 같은 날 이사회에서 물러나기로 했다. 이에 따라 의결권을 가진 이사진 9명 중 MBK 측 인사는 2명에서 1명으로 줄어들게 된다. 롯데카드의 주주 지분은 MBK 59.83%, 우리은행 20%, 롯데쇼핑 20% 등이다.
롯데카드 관계자는 “후임 대표나, 기타비상무이사가 MBK 쪽에서 올지 아닐지는 결정된 바 없다”면서 “앞으로도 이사회 중심의 독립적 경영을 강화할 것”이라고 말했다.
신무경 기자 yes@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0