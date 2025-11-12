분양전환 아파트로 눈 돌리는 실수요자들… ‘구미 호반베르디움 엘리트시티’ 주목

최근 아파트 고분양가 논란과 함께 부동산 시장 전반에 미분양 우려가 확산되는 가운데, 초기 자금 부담이 적은 분양전환 아파트가 대안으로 주목받고 있다.
현재 계약자를 모집 중인 ‘구미 호반베르디움 엘리트시티’는 주변 시세 대비 합리적인 가격과 함께 주택도시기금 대출 7,000만 원을 저금리로 이용할 수 있어 실수요자의 관심을 끌고 있다. 고가의 분양 아파트에 비해 가격 부담이 낮고 대출 승계를 통해 초기 비용을 줄일 수 있어 경제적 부담에 내 집 마련을 망설이는 수요층의 문의가 집중되고 있다.
구미 호반베르디움 엘리트시티는 지하 1층, 지상 12~25층, 18개 동 총 2,092가구의 대단지다. 전 가구 수요 선호도와 실속 높은 전용 59㎡로만 지어진다. 타입별 가구 수는 △59㎡A 1,922가구, △59㎡B 170가구다. 시공은 호반산업이 맡았다.
구미 호반베르디움 엘리트시티는 우수한 입지 여건을 갖추고 있다. 우선 인근에 구미 국가산업4단지가 있어 직주근접 단지로서 가치가 높으며 25, 67번 국도와 가산 IC, 구미 IC 등을 통해 인근 산업단지로의 이동도 편리하다. 5개 대중버스 노선을 통해 구미 전 지역으로 편리한 이동 여건을 갖췄다.
또 우항공원, 해마루공원이 인근에 있어 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다. 여기에 단지 내 유치원이 있으며, 인근 원당초등학교, 원당중학교(2026년 3월 개교예정)가 있어 교육 여건도 우수하다. 단지 인근 옥계지구 내 각종 학원가 인프라 이용도 수월하다.
이 단지는 남향 위주의 단지배치와 판상형과 타워형의 조화를 이룬 설계로 일조권과 통풍을 확보했다. 전 가구 4BAY 설계를 적용했으며 주부의 가사 동선을 고려해 주방가구를 배치한 점도 눈에 띈다. 또한 냉장고장, 팬트리 등 다양한 수납공간도 제공된다.(타입별 상이)
대단지에 걸맞게 커뮤니티 시설에는 피트니스센터, 키즈클럽, 작은도서관, 실내골프장, GX룸이 마련돼 있다. 피트니스센터에는 헬스 케어실을 마련하고 혈압측정기, 안마 의자 등을 배치해 입주민들의 건강관리도 돕는다. 키즈클럽에는 카페테리아, 볼풀장 등이 운영돼 아이와 부모가 함께 시간을 보낼 수 있다.
분양 등 관련 문의는 구미 호반베르디움 엘리트시티 단지 내에서 상담 가능하다.
