“11월11일은 농업인의 날”… 농협중앙회, 지속가능한 농업·농촌 구현 결의

매년 11월 11일은 ‘농업인의 날’이다. 농업의 소중한 가치를 되새기고 농업인의 노고를 기리기 위해 1996년 법정기념일로 지정됐고 올해로 30회를 맞았다.
농협중앙회는 11일 강원도 원주시 젊음의 광장에서 열린 ‘제30회 농업인의 날’ 기념식에 강호동 회장이 참석해 선배 농업인들의 헌신에 감사를 전하고 농업을 국가전략산업으로 육성하겠다는 의지를 밝혔다고 전했다.
이날 행사에는 김민석 국무총리가 참석해 우수 농업인에게 표창을 수여하고 농정 혁신을 위한 정부의 계획과 지원 방안을 설명했다.
행사 후 강호동 회장과 김민석 국무총리를 비롯한 주요 참석자들은 원주푸드종합유통센터를 방문했다. 참석자들은 최근 군 급식시장 변화로 운영에 어려움을 겪고 있는 현장의 의견을 듣고, 학교 및 군부대 등 공공급식 식자재 공급 현황을 점검했다.
강호동 농협중앙회장은 “공공급식 기반 확대와 안정화에 최선을 다하겠다”면서 “정부와 지자체의 적극적인 협조를 바란다”고 말했다. 이어 “농업인의 날을 맞아 농업인이 존경받고 국민 모두가 행복한 지속가능한 농업·농촌 구현을 위해 범농협 임직원 모두가 농심천심(農心天心) 운동에 총력을 기울이겠다”고 말했다.
