AI 시대 속 ‘인간다움’을 가르쳐주는 말랑갯티학교

  동아일보
[K-농업·농촌의 미래] 인천광역시교육청

말랑갯티학교는 이름처럼 ‘말랑말랑한 갯벌’과 ‘밀물, 썰물이 드나드는 갯티’ 특징을 고스란히 교육과정에 녹여냈다. 인천광역시교육청 제공
말랑갯티학교는 이름처럼 '말랑말랑한 갯벌'과 '밀물, 썰물이 드나드는 갯티' 특징을 고스란히 교육과정에 녹여냈다. 인천광역시교육청 제공
인공지능(AI) 시대 우리 아이들에게 진정 필요한 교육은 무엇일까? 인천광역시교육청(교육감 도성훈)이 강화와 옹진의 작은 학교에서 선보이는 ‘말랑갯티학교’는 이 질문에 대한 열린 해답을 제시하며 도시와 농어촌이 상생하는 미래형 교육 모델로 주목받고 있다.

최고의 접근성과 연장 체류율

인천 농어촌 유학의 가장 큰 장점은 수도권에 위치해 접근성이 매우 뛰어나다는 점이다. 서울, 인천 등 대도시에서 빠르고 쉽게 오갈 수 있는 지리적 이점은 유학의 부담을 낮추고 가족의 유대를 이어갈 수 있는 핵심 요인이다. 2025년 인천 도시 지역 학생 대상 모집에서 2대1의 높은 경쟁률을 기록했다. 또한 말랑갯티학교에 참여한 24가구 중 23가구(96%)가 연장 신청을 해 높은 만족도를 보여줬다.

강화·옹진의 자연을 담은 특화 콘텐츠

말랑갯티학교는 이름처럼 ‘말랑말랑한 갯벌’과 ‘밀물, 썰물이 드나드는 갯티’의 특징을 고스란히 교육과정에 녹여냈다. 학교 앞 갯벌과 논밭 등 강화·옹진의 풍부한 자연환경이 최고의 학습터가 된다. △갯벌 체험 △포도 따기 △고구마 캐기 △강화·옹진의 역사와 생태 탐구 등 지역 특성을 살린 다채로운 사계절 계절학교를 운영한다. 또한 학교별로 골프 특화, 문화·예술, 디지털 및 AI 특화 프로그램, 원어민 영어교실 등 정규 교육과정 외에도 미래 사회에 필요한 다양한 역량을 키우도록 지원한다.

AI 시대, 인간다움을 회복하는 교육 철학

말랑갯티학교는 기술이 대체할 수 없는 인간 중심 교육의 본질을 지켜내는 데 집중한다. 자연 속에서의 놀이, 관계, 탐구를 통해 아이들은 정서적 평화와 ‘삶의 힘’을 기르는 배움을 경험한다. 말랑갯티학교에 참여한 한 학생의 어머니는 “아이에게 강화에서의 시간을 묻자 곧바로 ‘너무 행복했다’고 답해 울컥했다”고 소감을 전했다. “사춘기 중2 아들과 힘겨운 시간을 보내다 이 체험을 권했는데 잠시의 머뭇거림도 없이 행복하다고 하니 놀랐어요. 도시에서는 꿈도 꿀 수 없는 중학교에서의 물총놀이, 아이들의 주도성을 키워주는 체험 학습과 현장 실습이 AI 시대를 맞은 우리 아이들에게 더 필요한 환경이 아닌가 싶어요.”

전국 도시 학생들에게 참여 기회 확대

인천광역시교육청은 2026년부터 전국의 도시 학생들에게 말랑갯티학교 참여 기회를 확대한다. 특히 지난달 15일 서울특별시교육청과 ‘인천 농어촌 유학 확대 및 공동 협력을 위한 업무협약’을 체결했다.프로그램은 5박 6일 체험형과 6개월 이상 체류형 두 가지다. 체험형은 유학 결정과 초기 적응에 대한 학부모의 부담을 덜기 위해 운영한다. 참여 가족 중 60%가 체류형 전환 의사를 밝혔다.

신승희 기자 ssh00@donga.com
