김형석 독립기념관장 해임 수순…보훈부 “감사결과 확정”

교회에 기념관 시설 대여 ‘사유화’ 의혹 등
비위 14건 감사…金 이의신청 모두 기각
해임 건의할 이사회 소집 진통 가능성도
윤석열 정부에서 임명된 김형석 독립기념관장(사진)이 이달 중 해임 수순을 밟을 것으로 보인다. 국가보훈부는 12일 김 관장에 대한 특정감사 결과를 확정했다고 밝혔다. 앞서 김 관장은 5일 보훈부의 감사 결과에 대해 이의신청을 했지만 보훈부가 이날 모두 기각한 것.
앞서 보훈부는 지난해 9월부터 김 관장이 학군단(ROTC) 동기회 행사, 교회 예배에 독립기념관 시설을 대여해주고 기념관 수장고의 유물을 꺼내 지인들에게 관람하게 하는 등 ‘독립기념관 사유화 의혹’에 대해 감사를 벌인바 있다. 예산 집행과 업무추진비 사용을 포함한 전반적 복무 등도 감사대상에 포함됐다.
보훈부는 이르면 13일 김 관장에 대한 감사 결과를 공개할 방침이다. 감사 결과에는 기본재산 무상임대와 금품 등 수수 및 기부금품 모집, 수장고 출입규정 위반, 기관장 업무추진비 부당사용 및 집행, 종교 편향적 기념관 운영 등 14건에 대해 비위가 있었다는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.
감사 결과가 확정됨에 따라 김 관장에 대한 해임 절차도 시작될 것으로 보인다. 다만 해임건의안을 처리하려면 독립기념관 이사회가 소집돼야 하는데, 소집 권한이 김 관장에게 있어 이를 둘러싸고 공방이 이어질 것으로 예상된다.
이사회가 소집돼 해임건의안이 통과되면 보훈부 장관이 대통령에게 해임을 제청하고 대통령이 재가하는 절차가 진행된다.
김 관장은 지난해 윤석열 정부에서 임명된 인사로, 여권은 김 관장이 왜곡된 역사관을 가진 뉴라이트 학자라면서 사퇴를 촉구해왔다. 김 관장은 지난해 8월 광복절 경축식에서 “광복은 연합국의 승리로 얻은 선물”이라는 취지로 말해 독립운동 폄훼 논란을 일으키기도 했다.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
