고객의 행복 위해 ‘세상을 바꾸는 금융’ 실현

KB국민은행은 ‘국민과 함께 성장하는 평생금융 파트너’로서 고객, 사회, 직원과 함께 성장하고 멀리 가기 위한 동행을 지속하고 있다. 고객의 행복과 더 나은 세상을 위해 ‘세상을 바꾸는 금융’을 실현해 나가며 더 나아가 크고 담대한 목표를 세워 끊임없는 도전을 계속한다. 이를 통해 금융권 혁신을 선도하고 미래 금융 분야의 퍼스트 무버로서 자리매김하고 있다. 앞으로도 금융을 넘어 사회 구성원의 일원으로서 책임을 다하기 위해 소외된 이웃과 지역사회 발전을 위한 지원을 아끼지 않을 것이다.
KB국민은행의 ‘KB Star FX’는 외환 거래의 디지털 전환(DX)을 선도하는 통합형 플랫폼으로 개인과 기업 모두가 실시간으로 외환을 사고팔고 관리할 수 있는 서비스를 제공한다. 과거 외환 거래가 영업점 방문이나 전화 주문에 의존하던 것과 달리 KB Star FX는 모바일 앱과 웹에서 별도 설치 없이 환전, 현·선물환, 스와프 등 다양한 거래를 간편하게 수행할 수 있다. 또한 실시간 환율 정보와 전문가 분석, AI 기반 환율 전망 기능을 통해 고객이 시장 변동을 빠르게 파악하고 합리적인 거래 판단을 내릴 수 있도록 지원한다. 누구나 손쉽게 환율을 조회하고 거래를 실행할 수 있도록 설계됐으며 직관적이고 보기 좋은 화면 구성(UI·UX)으로 초보자도 쉽게 이용할 수 있다. 베이직 모드와 프로 모드로 나뉘어 사용자 편의에 따라 맞춤형 경험을 제공하며 외환 거래를 쉽고 효율적으로 할 수 있도록 지원한다.
KB Star FX는 단순한 온라인 환전 시스템을 넘어 외환 거래의 대중화와 효율화를 이끌며 KB국민은행의 디지털 혁신을 상징하는 서비스로 자리 잡고 있다. 전문적인 외환 정보와 편리한 거래 환경을 결합해 외환시장 접근의 문턱을 낮추고 ‘외환 거래의 플랫폼화’라는 새로운 금융 변화를 제시하고 있다.
KB국민은행은 KB스타뱅킹에서 가족의 금융 정보를 한곳에 모아 관리할 수 있는 ‘패밀리뱅킹’ 서비스를 선보였다. 패밀리뱅킹은 부부의 생활비 통장부터 미성년 자녀의 계좌, 가족의 보험과 기념일까지 한번에 관리할 수 있는 가족 특화 금융 서비스다.
부부 영역에서는 기존 ‘모임통장’ 기능을 활용해 생활비 통장을 함께 관리할 수 있다. 또한 ‘연금 공유’ 기능을 이용해 부부의 연금 자산 현황을 확인하고 노후 자금을 함께 설계할 수 있다. 자녀 영역은 KB의 10대 특화 플랫폼 ‘스타틴즈’와 연계해 부모가 자녀의 예금, 적금, 펀드 등을 가입하고 관리할 수 있다. 자녀는 교통카드 기능이 포함된 선불카드와 통장처럼 활용할 수 있는 ‘포켓’을 통해 독립적인 금융 활동을 할 수 있다.
등기우편이나 배달증명 등 종이 우편으로 발송하던 안내문을 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있게 됐다. 이는 과학기술정보통신부 ICT 규제샌드박스 실증특례로 전자문서법상 효력을 국내 최초로 인정받은 결과다.
수상 소감
KB국민은행이 DX서비스어워드 은행 부문 월드그랑프리를 4년 연속 수상하게 돼 매우 영광스럽게 생각합니다. 이번 수상은 고객의 디지털경험을 혁신하기 위한 끊임없는 노력과 함께 신뢰를 바탕으로 한 금융 서비스의 디지털전환 성과를 인정받은 결과라고 생각합니다. 앞으로도 고객에게 신뢰받는 진정한 국민의 은행이 되도록 금융상품을 판매하는 수준을 넘어 ‘신뢰를 파는 은행’으로 끊임없이 자리매김하고자 노력할 것입니다. 고객과 함께 ‘신뢰의 길’을 만들어 가며 고객이 필요할 때 가장 먼저 생각나는 은행, 고객과 함께 성장하는 동반자가 되겠습니다.
