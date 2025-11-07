“AI 시대 기업 홍보 방향성 제시”… 한국광고주협회, ‘2025 홍보전략워크숍’ 개최

13일 종각역 교원투어빌딩서 개최
국내 기업 홍보 담당자 대상
신석호 동아닷컴 대표 등 연사 5명 강연 세션
‘AI 디지털 미디어 전환 시대 홍보 전략’ 등 제시
한국광고주협회(회장 노승만)는 오는 13일 인공지능(AI) 시대 기업 홍보(PR) 전략 방향을 모색하는‘2025 홍보전략워크숍’을 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 워크숍은 국내 기업 홍보 담당자를 대상으로 한다. AI 대중화와 디지털 전환(DT)으로 급변하는 미디어 환경 속에서 기업PR 전략과 대언론 관계, 위기관리 등 실무에 밀접한 주제를 다룰 예정이다. 신석호 동아닷컴 대표 등 언론사와 언론중재위원회, 학계 등 다양한 전문가들이 연사로 나서 강연을 진행한다.
신석호 동아닷컴 대표는 ‘포털에서 AI로, 디지털 미디어 전환 시대의 홍보 전략’을 주제로 AI 플랫폼이 선호하는 뉴스 콘텐츠 특성과 기업 홍보 방향성을 제시한다.
오상헌 한국경제신문 산업부장은 ‘기자는 어떤 홍보맨에 열광하나?’라는 주제로 커뮤니케이션 노하우를 공유한다. 송동현 밍글스푼 대표는 ‘낯선 분노의 시대, 기업 위기관리는 무엇을 놓치고 있는가?’에 대한 발표를 통해 소셜미디어(SNS) 시대 감정적 반발과 위기 확산 양상을 분석하고 관련 대응 방안을 제안한다. 양재규 언론중재위원회 조정본부장은 ‘유사언론 법적 대응 방안’을 주제로 기업을 괴롭히는 유사언론 행위의 유형별 대응 전략과 언론중재제도 활용법을 설명한다. 이종혁 공공소통연구소 소장은 ‘ESG 맥락 기반 기업PR 캠페인’ 주제 발표를 맡는다.
이명진 한국광고주협회 경영전략팀 팀장은 “AI가 미디어 생태계를 급변시키는 시대를 맞아 기업 커뮤니케이션 전략에도 변화가 필요하다”며 “이번 워크숍은 홍보 담당자들에게 시대적 통찰과 실무에 바로 적용할 수 있는 전략을 제공하는 자리가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
워크숍은 기업PR 담당자만 참석 가능하다. 현재 신청은 마감됐고 자세한 내용은 한국광고주협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
