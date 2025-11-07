세라트젠 조승우 대표, 네이처 주최 국제 컨퍼런스 초청 발표

지난 달 28~29일 세르비아에서 열린 ‘네이처 컨퍼런스: 인간 질환의 공학적 모델(Nature Conference: Engineered Models of Human Disease)’에서 세라트젠 대표이자 연세대 생명공학과 교수로 재직 중인 조승우 교수가 초청 발표자로 나섰다.
조 교수는 ‘고도화된 질환 모델을 위한 오가노이드 공학(Engineering organoids for advanced disease models)’을 주제로 세라트젠의 핵심 기술인 ECM(Extracellular Matrix·세포외기질) 기반 오가노이드 플랫폼을 소개했다.
이번 컨퍼런스는 세계적인 과학 저널 네이처(Nature)가 주최하고, 전 세계 연구자들이 인간 질환의 공학적 재현을 주제로 연구 성과를 공유하는 국제 학술 행사다. 조 교수는 전 세계에서 발표자로 초청된 12명 중 유일한 한국인으로 선정됐다.
그가 발표한 ECM 기반 오가노이드는 실제 인체 조직과 유사한 환경을 구현해 질환 모델링의 정밀도를 높이고 신약 개발 효율을 개선할 수 있는 기술로 평가받는다. 특히 이 기술은 최근 동물대체시험법에 대한 관심이 커지는 가운데, 차세대 대안으로 주목받고 있다. ECM은 세포 성장과 분화를 정밀하게 조절할 수 있는 미세 환경을 제공함으로써, 기존 배양 기법의 한계를 극복할 수 있는 핵심 요소로 떠오르고 있다.
세라트젠은 이 같은 ECM 기술을 기반으로 뷰티·메디컬 에스테틱 브랜드 ‘쎌루메’를 출시하며 응용 범위를 확장하고 있다. 오가노이드와 바이오 소재 기술을 접목한 이 브랜드는 피부 재생 등 다양한 가능성을 모색 중이다.
