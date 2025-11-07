25만 원으로 시작해 연 매출 1500억 원 일군 경단녀 성공 스토리

국내 아동복 신화를 일군 ‘더캐리’ 이은정 대표(45)가 자기계발 에세이 ‘캐리 온: 10년 후, 꿈꾸던 내가 되었다(에피케)’를 최근 펴냈다. 25만 원으로 사업을 시작해 연 매출 1500억 원을 올리는 글로벌 패션그룹을 일군 기록이다. 2010년 블로그 ‘솔맘 스토리’가 엄마들 사이에서 유명해지면서 2014년 유아동복 ‘베베드피노’ 법인을 설립한 뒤, 주니어 브랜드 ‘아이스비스킷’, 키즈 편집숍 ‘캐리마켓’ 등을 만들어온 여성 창업가로서의 궤적을 담았다. 두 아이를 둔 워킹맘인 이 대표를 만나 이야기를 들어봤다.
-사업의 시작은. “첫째 아이 돌잔치 때 입힐 옷을 찾는데 국내 브랜드 중 마음에 드는 게 없었다. ‘뭔가 다른 옷’을 찾다가 색감이 알록달록한 북유럽 브랜드에 꽂혔다. 해외 사이트 ‘직구’를 해서 블로그를 통해 돌복을 대여해주다가, 결국엔 아동복을 직접 만들게 됐다. 아이를 들쳐 매고 서울 남대문 시장을 돌며 원단을 구해 옷을 만들었다. 순전히 입소문으로 블로그, 카페, 온라인, 오프라인숍으로 베베드피노 사업이 확장됐다.”
-어려운 일은 없었나. “매 순간 늘 많았다. 베베드피노를 입고 자란 아이들이 학교에 들어가면 자연스럽게 아이스비스킷을 입을 줄 알았는데 10~20%도 연결되지 않아 몇 년을 고전했다. 책가방을 아이스비스킷의 대표 아이템으로 삼고 노력했더니 언젠가부터는 눈에 보이는 아이들마다 우리 가방을 들고 다녔다.”
-패션 감각은 타고났나. “부모님이 패션 일을 해서 자연스럽게 보는 눈이 남달랐던 것 같다. 친구들이 쇼핑갈 때면 ‘네가 골라주는 걸 제일 잘 입는다’며 항상 데려갔다.”
-어머니는 어떤 분이었나. “엄마가 진짜 멋진 분이셨다. 부모님 사업이 어려워져 서울 살다가 갑자기 대구로 내려갔다. 엄마가 출판사와 화장품회사 방문판매를 했는데 실적이 늘 톱이었다. 자주 손님을 집에 초대해 10인분, 20인분 뚝딱 밥을 차려내고 빈손으로 돌아가지 않게 했다. 엄마의 생활력과 배포를 어려서부터 배웠다.”
-책을 읽어보니 더캐리에 공동대표로 합류한 남편의 ‘외조’도 놀라웠다. “남편은 삼성디자인교육원(SADI)을 수석으로 졸업한 ‘성실의 아이콘’이다. 난 지방대 출신인데다 해외유학파도 아니어서 스펙에 대한 콤플렉스가 있었는데, 학창시절부터 알고 지낸 남편은 늘 ‘너만큼 패션을 아는 사람은 없다’고 칭찬해줬다. 엄마가 암투병할 때엔 신혼 옥탑방 살림인데도 모시고 살자고 했고, 회사를 일부러 옮겨 마련한 퇴직금으로 엄마 간병비를 댔다. 이듬해 엄마가 돌아가셨는데 그때를 생각하면 지금도 남편이 참 고맙다.”
-‘경단녀’(경력단절여성)였나. “첫째 낳고 엄마 간병하고 둘째 낳기까지 4년간 경단녀였다. 경단녀였던 시절, ‘더캐리’의 시작인 ‘베베드피노’ 브랜드가 탄생했다. 돌이켜보면 육아의 시간이 참 답답하고 힘들었다. 그런데 바로 그때가 스스로와 아이에게 필요한 것을 가장 많이 생각한 시간이었다.”
-처음 다닌 회사는 어떤 회사였나. “지방대를 졸업하고 작은 패션 수입회사에 머천다이저로 들어갔다. 작은 회사여서 기획부터 마케팅, 판매까지 다 했다. 그런데 그때 진짜 일을 많이 배웠다. 요즘 젊은 세대에게 말해주고 싶다. 너무 대기업만 가려 하지 말고, 나중에 내 일을 할 수 있는 걸 배운다는 마음으로 직장을 고르라고. 난 내가 기획한 제품에 고객들이 어떤 반응을 보이는지 궁금해 현장 판매지원도 자진해 나갔다.”
-현재 ‘더캐리’ 사업은. “지난해 매출이 1500억 원이었다. 국내 206개 매장, 중국에 20여개 매장을 운영하고 있으며 미국과 일본 진출도 모색 중이다. 지난해엔 ‘푸마 키즈’ 사업도 시작했다. 건강기능식품 등 패밀리 라이프스타일 브랜드로 영역을 넓히고 있다.”
-요즘 일과는. “퇴근 후 저녁 약속은 거의 잡지 않는다. 대신 운동하고 무조건 밤 9시 반에는 잠자리에 드는 루틴이다. 여행을 가면 휴대전화를 내려놓고 ‘물멍’이나 ‘하늘멍’한다. 그럴수록 좋은 사업 아이디어가 많이 떠오른다. 건강한 일상이 건강한 생각을 낳는다.”
-동아일보 독자들에게 해 주고 싶은 말은. “요즘엔 엄마 아빠의 마음으로 만들어지는 브랜드가 진짜 많다. ‘더캐리’도 육아가 없었다면 태어날 수 없었다. 나의 이야기가 누군가에게 도움이 됐으면 해서 책을 썼다. 시작은 완벽하지 않아도 괜찮다. 중요한 건 자신을 믿는 마음과 열정이다.”
