LG전자, 印 아이폰 생산공장에 장비 첫 공급

LG전자가 인도 내 애플의 아이폰 생산공장에 스마트팩토리 장비를 공급했다라는 외신 보도가 나왔다. LG전자가 아이폰 완제품 생산을 위한 제조 장비를 애플에 공급한 것은 이번이 처음이다.
5일 인도 유력 경제매체 이코노믹타임스는 “LG전자가 인도에서 가동 중인 애플의 아이폰 생산라인에 자동화 제조 공정용 장비를 공급했다”고 보도했다.
업계에서는 LG전자의 스마트팩토리 장비가 아이폰 생산의 까다로운 품질 기준을 통과했다는 점에서 향후 관련 수주가 늘어날 가능성이 높다고 보고 있다.
LG전자의 기업 간 거래(B2B) 사업도 탄력을 받을 것이라는 평가가 나온다. LG전자는 가전 중심의 사업 구조를 스마트팩토리 솔루션, 자동차 전장, 냉난방공조 등 B2B 분야로 다각화하고 있다. 조주완 LG전자 최고경영자(CEO)는 지난달 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에서 미국 인텔 경영진과 만나 스마트팩토리 솔루션 협업 방안을 중점적으로 논의하는 등 신사업 확장에 속도를 내고 있다.
특히 중국을 대신해 ‘세계의 공장’으로 부상한 인도에서 거둔 성과라는 점에서 의미가 있다. 글로벌 기업들은 미국의 고관세 리스크와 인도 내수시장 성장에 대응하기 위해 중국 중심의 생산기지를 인도로 이전하는 흐름을 강화하고 있다. 애플 역시 2017년 인도에서 아이폰을 생산하기 시작해 지난해 아이폰16 시리즈부터는 전 라인업을 인도에서 생산 중이다. 이에 따라 인도 내 스마트팩토리 솔루션 시장이 빠르게 커질 것이라는 전망이 나온다. 또 최근 LG전자 인도법인이 기업공개(IPO)에 성공한 데다 인도 전용 가전 라인업을 출시한 만큼 현지 사업 확대에도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다.
