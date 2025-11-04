대상 정원e샵, 김장철 맞아 ‘종가 김장대전’ 개최… 포장김치·재료 등 한곳에

4일부터 포장김치 및 김장 재료 모두 판매
대상 공식 온라인몰 정원e샵은 4일 본격적인 김장철을 맞아 ‘2025 종가 김장대전’을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사에서는 대한민국 대표 김치 브랜드 종가의 다양한 포장김치와 김장 재료를 한데 모아 특별한 할인과 혜택으로 선보인다.
사전예약 시 최대 16% 할인과 추가 적립금 제공
원하는 날짜 지정해 맞춤 배송 가능
김치냉장고 등 푸짐한 경품 행사도 마련
최근 물가 상승과 이상기온 영향으로 김장 재료 가격이 급등하자, 포장김치를 선호하는 ‘김포족’ 고객을 위해 100% 국내산 재료로 만든 고품질 포장김치를 다양하게 준비했다. 주요 제품으로는 깔끔시원 김장김치(9㎏), 전라도 김장김치(9㎏), 총각김치, 열무김치, 돌산갓김치, 파김치 등이 있다.
직접 김장하는 ‘김장족’ 고객을 위해 간편한 김장 양념도 마련했다. 깔끔시원과 칼칼한 전라도 스타일 양념(각 5.5㎏)을 포함해 청정원 액젓, 맛술, 소금, 다진 마늘 등 부재료를 함께 판매한다.
행사는 11월 4일부터 17일까지 사전예약을 받고, 18일부터 12월 31일까지 본 판매가 이어진다. 구매 고객은 원하는 배송일을 지정해 맞춤 배송을 받을 수 있다. 사전예약 기간에는 모든 제품 최대 16% 할인과 10% 추가 적립금 혜택이 제공되며, 추첨을 통해 푸짐한 경품도 제공된다고 한다.
정원e샵 외에도 네이버 종가 브랜드 스토어, 컬리, 쿠팡 등 다양한 온라인 채널에서 구매 가능하며, 카카오톡 선물하기 서비스도 제공돼 김장철 선물로도 적합하다.
정대철 정원e샵 팀장은 “최근 물가 상승으로 김장 부담이 커진 소비자를 위해 합리적 가격에 김장 준비를 돕고자 이번 행사를 마련했다. 대상의 노하우가 담긴 종가 김장김치와 함께 풍성한 김장철을 보내길 바란다”고 전했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0