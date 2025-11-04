두산에너빌리티, 한수원과 고리1호기 해체 계약… “글로벌 원전 해체 시장 노린다”

국내 기업 원전 해체 첫발
고리1호기 국내 첫 상업용 원전
오는 2028년까지 비관리구역 내부·야드 설비 해체
IAEA “영구 정지 원전 214기… 2050년 588기”
두산에너빌리티 “글로벌 원전 해체 시장 공략할 것”
두산에너빌리티가 국내 최초 상업용 원전인 고리원전 1호기 해체 공사를 시작한다.
두산에너빌리티는 한국수력원자력(한수원)과 ‘고리1호기 비관리구역(방사선 관리구역으로 설정되지 않은 구역) 내부·야드 설비 해체 공사’ 계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 이날 서울 한수원 방사선보건원에서 열린 계약식에는 김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장과 조석진 한수원 기술부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 사업은 지난 6월 고리1호기 해체 최종계획 승인 이후 이뤄지는 첫 번째 해체 공사다. 국내 원전 해체 첫 단계를 여는 프로젝트다. 고리원전 1호기는 지난 1978년 국내 최초 상업용 원전으로 가동에 들어가 2017년 영구정지됐다. 이후 약 8년 만에 해체 작업에 착수하게 된다. 두산에너빌리티가 컨소시엄 주관사인 이번 공사에는 HJ중공업과 한전KPS 등이 참여하고 오는 2028년까지 수행한다. 방사선 노출이 없는 구역에서 터빈과 배관 등 2차 계통 설비를 순차적으로 해체할 예정이다. 2차 계통은 터빈과 발전기에 관련된 기기로 전기를 생산하는 설비를 말한다. 원자로가 포함된 1차 계통에서 발생한 열에너지로 고온고압의 증기를 만들고 이 증기로 터빈을 돌려 전기를 생산하는 원리다.
김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 “국내 원전 첫 해체사업인 고리1호기 해체의 첫 단게를 두산에너빌리티가 맡게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “수 십년 동안 쌓아온 원전 관련 기술력과 경험을 바탕으로 공사를 성공적으로 수행할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
두산에너빌리티는 이번 수주를 통해 향후 지속 증가할 글로벌 원전 해체 시장에서 입지를 강화한다는 방침이다. 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 전 세계 영구 정지된 원전은 현재 214기다. 오는 2050년까지 588기로 늘어날 것으로 전망하고 있다.
