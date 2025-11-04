‘억대 수익’ 유튜버 4년만에 15.6배 급증… 세무조사 강화

2019년 259명→2023년 4032명
연간 1억 원 넘게 수익을 올리는 유튜버가 4년 만에 15.6배로 증가하면서 이들에 대한 국세청의 세무조사도 강화되고 있다. 국세청은 지난해까지 6년간 세무조사를 벌여 유튜버 67명에 대해 총 236억 원의 세금을 부과했다.
30대 49%… 20대 이하도 1086명
최근 6년 67명에 236억 세금 부과
국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 3일 국세청에서 받은 자료에 따르면 종합소득세를 신고한 유튜버 중 1억 원을 초과하는 소득을 얻은 사람은 2023년 귀속 연도 기준 4032명으로 집계됐다. 4년 전인 2019년 259명의 15.6배로 늘었다.
1억 원 넘게 소득을 얻은 유튜버는 2020년 1202명으로 처음 1000명을 넘긴 뒤 2021년 2462명, 2022년 3375명으로 매년 급증하고 있다. 연령대별로는 30대가 1971명으로 절반 가까이(48.9%) 차지했고, 20대 이하도 1086명에 이르렀다. 이 밖에 40대 688명, 50대 208명, 60대 이상 79명이었다.
고소득 유튜버가 급격하게 늘면서 이들에 대한 세무조사도 강화되는 추세다. 2019∼2024년 6년간 국세청은 유튜버 67명에 대해 탈루 혐의가 있다고 판단해 세무조사를 실시했다. 그 결과 이들에게 총 236억 원의 세금을 부과했다.
유튜버들은 후원금, 굿즈 판매 등으로 수익 구조가 복잡해 과세 사각지대에 놓이기 쉽다. 임광현 국세청장은 올해 7월 인사청문회에서 일부 유튜버의 탈세 의혹에 대해 “유튜버 수익은 종류와 관계없이 과세 대상 소득으로 분류된다”며 “신고가 정상적으로 안 되고 탈루되는 부분은 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.
세종=주애진 기자 jaj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0