페르소나AI, AI 국제대회 수상… “피지컬AI 기술 경쟁력 입증”

페르소나AI는 지난 10월 베이징에서 열린 ‘Gen AI Competition’ 국제대회에서 AI 솔루션 부문 3위를 수상했다고 밝혔다.
페르소나AI는 원천 인공지능 기술을 기반으로 AICC(인공지능 컨택센터)와 엣지(Edge) AI 서비스를 제공하는 회사다. LAM(Large Action Model), VLA(Vision Language Action Model), sLLM 등 자체 개발한 인공지능(AI) 모델을 보유하고 있다.
페르소나AI 측은 중소벤처기업부의 ‘2025 예비유니콘’ 기업으로 선정된 이후 피지컬AI 분야에서 사업 영역을 확대하며 성장세를 이어가고 있다면서 이번 성과 역시 2023년 미국 대회에 이어 기술력을 다시 한 번 인정받은 사례라고 평가했다.
자체 개발한 온디바이스 AI 모델 ‘SONA’는 인터넷 연결이나 GPU 없이 작동하는 것이 특징이다. 2B까지 양자화된 소형 모델로, 영상·이미지 생성 및 언어모델 기능을 수행하며 AI PC·서버·로봇·의료기기 등 다양한 산업 분야에 적용되고 있다고 한다.
페르소나AI는 SONA 모델을 기반으로 ‘AI 에이전트 로봇’ 기술도 개발 중이다. 페르소나AI측에 따르면 로봇의 ‘뇌’ 역할을 하는 해당 모델은 음성 인식 후 상황을 이해하고 스스로 행동을 결정할 수 있도록 설계됐다고 한다. GPU를 사용하지 않아 비용 효율성과 확장성이 높아 글로벌 로봇 제조사 및 반도체 기업과의 협력도 확대되고 있다.
보안 측면에서는 온디바이스 추론 구조를 적용해 민감 데이터를 외부로 전송하지 않는다고 한다. 또 AI 엔진을 제품 내부에 직접 통합하는 방식을 통해 사용량 증가에도 추가 라이선스 비용이 발생하지 않는 구조를 갖췄다고 설명했다.
이러한 기술 구조는 하드웨어 사업자와 최종 사용자 모두에게 안정성과 효율성을 제공한다고 한다. 실제로 다수의 국내외 하드웨어 제조사와 전략적 파트너십을 체결했고 정부의 피지컬AI 전략 및 산업 표준화 기획에도 참여하고 있다고 전했다.
유승재 페르소나AI 대표는 “피지컬AI는 산업 전반의 생산성과 경쟁력을 높이는 핵심 분야”라면서 “기술을 중심으로 한 지속 가능한 성장과 글로벌 시장 확대에 주력하겠다”고 말했다. 이어 “원천 AI 엔진을 기반으로 고객의 제품 개발 속도를 높이고 내년에는 글로벌 시장 진출을 본격화할 계획”이라고 전했다.
