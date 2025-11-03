GS건설, 스마트빌드 본격화… OSC 기술로 주거 혁신 나선다

GS건설은 OSC(Off-Site Construction) 기술을 기반으로 한 차세대 주택 구조를 공개하며 스마트빌드 시대를 본격화할 계획이라고 밝혔다.
GS건설은 지난 10월 31일 충북 음성에 위치한 프리캐스트 콘크리트(PC) 제조 자회사 GPC에서 LH, 한국건축구조기술사회와 공동으로 ‘안전·친환경·미래 주거의 혁신’을 주제로 한 OSC 기술 세미나를 개최했다. 이번 행사에서는 OSC 기술을 활용한 차세대 PC 공동주택의 구조와 상품이 공개됐다.
또 이번 세미나에서 ‘변화하는 고객 라이프스타일에 대응하는 새로운 제안’을 주제로 공장 제작과 현장 조립을 결합한 OSC 공법을 자이(Xi)의 주거 철학과 접목한 차세대 주택 모델을 발표했다.
이날 공개된 ‘자이 PC 플랫폼’은 기존 벽식 구조 대비 세대 비내력화를 통해 평면 구성이 자유로운 라멘 구조를 적용한 것이 특징이다. 내력벽을 줄여 상품성을 높이고, 거주자의 취향에 따라 다양한 공간 설계가 가능한 구조로 개선했다고 한다.
PC 공동주택의 새로운 평면 설계와 OSC 공법 기술 현황도 소개했다. 또한 공공기관 및 한국건축구조기술사회와 협력해 연구 성과를 공유하고 제도 개선 등 PC 산업 확대를 위한 논의를 이어가기로 했다고 전했다.
GS건설은 기존 준공 단지를 모델로 삼아 전 공종을 PC 공동주택으로 전환하는 설계를 진행해 공사기간 단축 효과를 검증했다고 한다. 올해 말까지 철근콘크리트(RC) 공법 대비 공사비 검증을 마무리하고 2026년부터 LH, GH 등 공공 발주 PC 공동주택 사업 참여를 확대할 계획이다.
세미나 이후에는 2층 규모의 PC 공동주택 실증 견학이 진행됐다. 참석자들은 OSC 공법의 정밀 시공 과정과 품질 균일화, 환경 부담 저감 효과를 직접 확인했다고 한다.
GS건설 관계자는 “OSC 공법은 건설의 디지털화와 친환경화를 동시에 이끄는 핵심 기술”이라면서 “기술 기반의 품질 혁신을 통해 고객 중심의 스마트 주거 브랜드로 발전하겠다”고 말했다.
한편, GS건설은 자회사 GPC와 기술 브랜드 ‘자이가이스트(XiGEIST)’를 중심으로 프리패브, 모듈러, AI 설계 등 차세대 건축기술 연구를 지속하고 있다. 공간의 기능과 효율성을 높이는 기술 개발을 통해 지속가능한 주거 혁신을 이어갈 계획이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
