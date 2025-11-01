이재용 “셀카요청땐 갤럭시로”… 정의선 “난 車 만드는 아저씨”

[한국-엔비디아 AI 동맹]
‘깐부 회동’ 총수들 소탈한 모습 화제
황 “소맥이 맥주보다 수천배 맛있어”
지난달 30일 서울 강남구 삼성동 치킨집에서 ‘깐부 회동’을 연 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장은 여느 글로벌 기업 총수의 이미지와 다른 소탈한 모습을 보여 화제가 됐다.
황 CEO는 대화 도중 근처 테이블에서 가족과 함께 치킨을 먹던 아이를 자기 자리로 불렀다. 이 회장과 정 회장이 아이에게 “내가 누군지 아니?”라고 물었고 아이가 이 회장만 안다고 답하자, 정 회장은 섭섭한 표정을 지으며 “난 아빠 차 만드는 아저씨”라고 자기를 소개했다. 이 회장은 가게 손님들의 셀카 요청을 받아주다가 한 손님의 휴대전화가 아이폰인 것을 보고 “갤럭시를 가져오셔야죠”라며 장난으로 셀카를 거부했다. 또 식기가 필요하자 직접 카운터로 가서 수저와 포크를 가져오고 “치킨을 박스에 넣어서 바깥에 계신 분들께 드릴 수 없냐”고 제안하는 모습도 보였다.
황 CEO는 ‘소맥’(소주와 맥주를 섞은 술)에 지대한 관심을 보였다. 그는 옆 테이블의 자동 소맥 제조기 ‘소맥 타워’를 보고 “토네이도 같다”며 웃었다. 또 직접 소맥 맛을 보더니 “맥주보다 수천 배 맛있다”고 감탄하고 술이 싱거운지 소주를 더 투입하는 모습을 보이기도 했다.
시중에선 세 총수가 먹고 마신 메뉴는 물론이고 착용한 패션 아이템까지 화제가 되고 있다.
유통업계에 따르면 평소 ‘완판남’으로 주목받는 이 회장이 이날 착용한 아우터는 삼성물산 패션부문 브랜드 란스미어의 인조스웨이드 블루종(밑단이 밴딩 처리돼 허리가 부풀어 오른 짧은 기장의 점퍼)이다. 이 회장이 입고 등장한 지 하루 만에 삼성물산 온라인몰에서 S사이즈를 제외한 전 제품이 품절됐다.
세 사람 모두 안경을 쓰고 있어서 안경 패션도 주목받고 있다. 황 CEO는 오클리, 이 회장은 오스트리아 브랜드 실루엣, 정 회장은 덴마크 브랜드 린드버그 제품을 착용했다.
이날 회동 장소였던 깐부치킨의 매출도 폭발적으로 늘었다. 배달의민족과 쿠팡이츠 등 배달 플랫폼에서는 지난달 30일 깐부치킨의 주요 메뉴가 줄줄이 품절되며 주문이 마비됐다. 황 CEO가 이날 이 회장과 정 회장을 만나 선물한 일본 위스키 ‘하쿠슈’ 제품도 국내 주요 유통 채널에서 품귀 현상을 빚고 있다.
