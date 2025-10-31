“새벽배송 중단시 중소제조·농민 직격탄”…중소기업단체까지 ‘새벽배송 금지’ 반발

민주노총 택배노조가 근로조건 개선을 명분으로 내세운 ‘새벽배송 금지’ 제안을 둘러싸고 논란이 커지고 있다. 소비자단체와 쿠팡노조에 이어 중소 제조업계까지 “새벽 배송 전면 제한은 산업 기반을 흔드는 일”이라며 우려를 표명하고 나섰다.
31일 한국상생제조연합회는 성명서를 발표하고 “민주노총의 ‘새벽배송 금지’ 요구는 우리 중소 제조업체와 농가의 생존을 정면으로 위협하는 조치”라고 주장했다. 한국상생제조연합회는 전국 100여개 식자재와 생활필수품 관련 중소 제조업체들이 상생협업을 위해 자발적으로 결성한 민간연합체다.
연합회는 “새벽배송은 중소 제조업체와 농가가 시장에서 버틸 수 있게 해주는 유통의 생명선”이라며 “지방 공장에서 생산된 제품이 매일 물류센터로 이동하고, 아침에 전국 소비자 식탁에 도달하는 구조 덕분에 폐기 없이 제 값을 받고 매일 납품할 수 있었다”고 강조했다.
산업연구원에 따르면 국내 새벽배송 시장은 2023년 11조9000억 원에서 2025년까지 15조 원까지 성장할 것으로 예상된다. 이 중 약 55~65%가 중소 제조업체 제품이다.
연합회는 “이(새벽배송) 유통선이 끊기면 재고는 곧바로 쌓이고 회전율은 떨어지며, 하루만 출하가 밀려도 상품 가치는 하락한다”면서 “전국 공급망 붕괴로 현금흐름이 막히면 자금 여력이 약한 중소업과 농가 생존도 함께 멈춘다”고 강조했다.
해외 플랫폼의 시장 침투에 대한 우려도 제기됐다. 연합회는 “국내 새벽배송이 멈추면 그 빈틈은 중국 역직구 플랫폼과 외국 자본이 채우게 될 것”이라며 “이미 중국 플랫폼은 초저가 공세로 시장을 잠식하고 있다”고 했다.
소비자단체와 쿠팡노조도 새벽배송 전면금지에 대한 반대 입장을 밝혔다. 소비자단체 ‘소비자와함께’가 최근 1000명을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 새벽배송이 중단되거나 축소될 경우 불편을 느낄 것이라고 응답한 비율이 64.1%에 달했다. 단체 측은 “새벽배송은 이미 국민 생활의 일부로 자리잡은 필수 서비스”라며 “단순한 금지가 아닌 현실적이고 균형 있는 해법 마련이 필요하다”고 했다. 쿠팡노조는 “새벽배송은 쿠팡 물류의 핵심 경쟁력이자 국민 생활 인프라”라며 “배송이 주간에 집중되면 교통 혼잡, 승강기 민원, 물류 지연 등 사회적 혼란이 커질 수 있다”고 지적했다.
앞서 민주노총 산하 전국택배노동조합은 최근 국토교통부가 주관한 ‘심야‧휴일 배송 택배기사 과로 문제 문제 해결을 위한 택배 사회적대화기구’에서 ‘새벽배송(0시부터 오전 5시까지 배송) 금지’를 제안한 것으로 알려졌다.
