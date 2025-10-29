RM “K팝은 비빔밥과 같아…다양성 존중이 성공 비결”

그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM(본명 김남준)이 29일 APEC CEO 서밋 연설자로 나서 K팝의 강점을 설명하는 한편 “수많은 아티스트들이 재능과 창의력을 발휘할 수 있도록 APEC 리더들의 관심과 지원이 필요하다”고 강조했다.
RM은 이날 경주 예술의 전당에서 열린 APEC 최고경영자 서밋에서 ‘APEC 지역 내 문화예술 산업과 K-컬처 소프트파워’를 주제로 연단에 올랐다. APEC CEO 서밋에 K팝 아티스트가 연설에 나선 것은 처음으로 RM은 약 10분 가량 창작자로서의 경험을 전달했다.
RM은 10여년 전 처음 해외에 진출했을 당시를 떠올리며 “오늘과 같은 영광은 감히 상상할 수 없었다”며 “당시 방탄소년단의 음악은 자연스럽게 ‘비영어권 문화’로 분류됐고, 저희의 음악으로 주류 방송 플랫폼에 진입하는 것은 마치 ‘한국어 음악이 글로벌 무대에서 통할 수 있는지에 대한 시험대’로까지 느껴졌다”고 털어놨다. 이어 팬덤 ‘아미’ 덕분에 장벽을 넘어설 수 있었다고 말했다.
그는 K 팝의 성공 배경에 대해서는 ‘K팝’을 비빔밥에 비유하며 “K팝의 성공은 특정 문화의 우월성에서 비롯된 것이 아니다. 한국 고유의 정체성을 지키면서도 다양성을 존중하고, 세계의 문화를 폭넓게 수용했기 때문”이라고 강조했다. 또 “여러 목소리가 합쳐졌을 때 창의력이 폭발한다. 전세계 모든 곳에서 창의적 문화흐름이 이뤄졌으면 좋겠다”고 전했다.
RM은 문화 산업에 대한 각국 리더들의 적극적 투자를 호소하며 “전 세계에 많은 크리에이터들을 도와달라. 그들에게 재정적 지원을 해달라. 그들이 창의력을 발휘할 수 있도록 자유를 주고 기회를 줘서 그들의 재능이 빛날 수 있도록 해달라”고 요청하기도 했다.
