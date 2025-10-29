동아일보

세계김치연구소, KOLAS 공인시험기관 재인증 획득

세계김치연구소 전경. 세계김치연구소 제공
과학기술정보통신부 산하 정부출연연구기관 세계김치연구소는 산업통상부 국가기술표준원 산하 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 시험기관 재인증을 획득했다고 29일 밝혔다.

2017년 KOLAS 국제 공인 시험기관으로 최초 지정된 후, 2021년 첫 재인증을 거쳐 이번에 두 번째 재인증을 획득함으로써 2029년까지 국제 공인 시험기관 자격을 유지하게 됐다. 이번 재인증을 통해 세계김치연구소는 식품 및 미생물 분야 21개 시험 항목에 대한 국제적 시험 역량을 다시 한번 공식적으로 인정받았다. 김치 수출 시 필수적으로 요구되는 영양성분 표시 및 위생·품질 검증, 규격 시험 서비스 등을 국제표준(ISO/IEC 17025)에 따라 체계적이고 신뢰성 있게 제공할 수 있게 됐다.

KOLAS 인증시험 성적서는 상호인정협정(MRA)을 체결한 전 세계 100여 개국에서 동등한 효력을 갖는다. 국내 김치 수출기업은 세계김치연구소의 공인 시험 성적서를 활용해 해외 인증 절차 간소화, 통관 기간 단축, 수출 비용 절감 등 실질적인 효과를 기대할 수 있다.

세계김치연구소는 미국과 유럽 등 주요 수출국에서 요구하는 영양성분 표시, HACCP 유효성 평가(미생물 검사), 김치 품질 지표 분석 등 맞춤형 시험분석 서비스를 통해 해외 바이어 신뢰 확보와 글로벌 시장 진출 확대를 지원하고 있다. 2021년부터 전국 김치 제조업체를 대상으로 약 290건의 수출용 김치 시험분석을 지원하며 국내 김치 수출 확대와 글로벌 브랜드 신뢰도 향상에 꾸준히 이바지했다.

장해춘 세계김치연구소 소장은 “이번 KOLAS 재인증은 세계김치연구소의 분석 역량이 국제적으로 검증된 성과이자 우리 K-김치의 수출 신뢰도를 강화하는 중요한 계기”라며 “앞으로도 국내 김치 기업이 해외 시장에서 지속 가능한 경쟁력을 확보할 수 있도록 수출 규격 시험, 품질관리 컨설팅, 국제표준 대응 서비스를 더욱 확대하겠다”고 말했다.

KOLAS 시험분석 및 수출 지원 서비스에 대한 자세한 문의는 세계김치연구소 기업지원플랫폼 또는 분석지원 서비스 대표번호를 통해 가능하다.

이한규 기자 hanq@donga.com
