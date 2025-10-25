‘금테크’ 이어 주식도 대박…김구라 “삼전, 100% 가량 수익률”

김구라는 22일 방송된 유튜브 채널 ‘그리구라’에서 전문가들과 함께 ‘지금 주목해야 할 종목 톱3’를 주제로 최근 주식 시장에 대한 이야기를 나눴다. 김구라는 “주식 애플리케이션에서 (보유 종목) 설정을 수익률 기준으로 하고 본다”며 “마이너스는 윗단에 있고 수익률이 좋은 게 밑단에 있다”고 밝혔다. 이어 “제일 밑단에는 삼성전자가 있다”며 “100% 정도 수익률이 나오고 있다”고 했다.
삼성전자는 ‘10만 전자’(삼성전자 주가 10만 원대) 달성을 눈앞에 두고 있다. 24일 종가 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 2.38% 오른 9만8800원이었다. 한국거래소에 따르면 9월 이후 삼성전자의 주가 상승폭은 약 41.9%에 달했다. 김구라의 삼성전자 평균매수단가는 4만 원 중후반대로 짐작 가능하다.
앞서 김구라는 ‘금테크’ 성공담을 전하기도 했다. 그는 18일 같은 유튜브에서 “예전(5년 전)에 ‘금이 나름 괜찮다’고 해서 1억 원 정도 샀다”고 밝혔다. 이어 “몇 년 전에 금값이 많이 올랐는데 아내가 ‘돈도 있는데 내버려둬’라고 했다”며 아내의 만류로 당시 팔지 않았다고 했다. 그러면서 “얼마 전 금이 1온스당 4000달러였고 계속 오르더라”며 “시세를 봤더니 3억4000만 원이 됐다”고 했다.
