美中 정상회담 확정에…코스피 3900 재돌파

미국 증시가 강세를 보이고 미중 정상회담이 결정되자 코스피가 장 중 최고치를 또 갈아치웠다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시총은 1000조 원을 돌파했다.
24일 한국거래소에 따르면 오후 1시 35분 현재 코스피는 2.2% 오른 3930.58에 거래 중이다. 코스피는 1.24% 오른 3,893.23으로 출발해 장 중 3,932.69까지 올랐다. 전일 세운 장 중 최고치 3,902.21을 하루 만에 갈아치운 것이다.
삼성전자와 SK하이닉스도 동반 상승해 시가총액이 사상 처음으로 1000조 원을 넘겼다. 같은 시간 삼성전자와 삼성전자우의 시가총액은 각각 585조4521억 원과 63조9724억 원이다. SK하이닉스 시가총액은 369조971억 원을 나타내고 있다. 세 종목 시가총액을 모두 합친 금액은 1018조5216억 원으로 1000조 원을 돌파했다. 삼성전자는 2.49% 오른 9만8900원, SK하이닉스는 5.96% 오른 50만7000원을 나타내고 있다. SK하이닉스는 장 중 51만 원까지 올라 사상 최고치를 나타냈다.
코스피가 이같이 오르는 이유는 도널드 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 다음 주 만난다고 백악관이 발표하면서 시장의 불확실성이 줄어든 덕분이다. 미국 백악관은 23일(현지 시간) 기자회견에서 도널드 트럼프 대통령이 24일부터 말레이시아를 거쳐 일본과 한국을 순방하게 될 것이라고 밝혔다. 28일에는 다카이치 사나에 신임 일본 총리, 29일엔 이재명 대통령, 30일에는 시진핑 주석과 연쇄 정상회담을 갖게 된다고 덧붙였다. 해당 회담이 어떤 결과를 가져올지 현재까지 불투명하나 일단 미국과 중국의 정상이 만난다는 소식에 주가를 끌어올린 것으로 풀이된다.
뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 장을 마쳤다. 다우존스30산업평균지수는 전일보다 0.31% 오른 46,734.61에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 0.58% 뛴 6,738.44, 나스닥종합지수는 0.89% 상승한 22,941.80을 나타냈다. 정희찬 삼성선물 연구원은 “미국과 중국이 중대한 시기에 정상회담을 확정하며 그 결과 연말까지의 증시 방향성 제시에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다”며 “양국 간 갈등이 완화될 것으로 보이면 연말까지 랠리 가능성이 높으나, 반대의 경우 무역전쟁 우려로 투자심리가 악화할 우려가 있다”고 조언했다.
이 가운데 미국과 중국의 무역 갈등에도 코스피가 4000을 넘길 것이며, 문제는 그 이후라는 의견도 나왔다. 과거 한국이 중간재를 수출해 중국에서 완제품으로 만들어 미국에 수출하는 구조였다면, 이제 중국이 석유화학업종 등에서 중간재를 직접 만들 수 있는 상황이 됐기 때문이다. 더 이상 한국의 보완재가 아닌 대체재이기에 미국과 중국의 무역 갈등이 해결되는 것인 반드시 한국에 좋은 상황은 아니라는 설명이다. 안동현 서울대 경제학부 교수는 “이제 중국과 한국은 경쟁 관계이기에 무역 갈등보다는 현 수급에 따른 추세에 따라 코스피가 4000선을 넘길 것이다”며 “문제는 4000선 돌파 이후인데 외국인 투자자 동향을 살펴야 할 것”이라고 내다봤다.
