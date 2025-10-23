씨젠의료재단, ‘2025년 CQI 경진대회’ 개최

질병 검사 전문의료기관 씨젠의료재단은 지난 14일 서울 동대문구 씨젠메디칼타워 본원 18층 씨젠아트홀에서 ‘2025년 CQI(Continuous Quality Improvement, 지속적 품질관리)’ 경진대회를 개최했다고 23일 밝혔다.
CQI 경진대회는 검사 품질 향상 및 경영 효율성·고객 만족 증대를 위해 검사, 행정, 사업 등 전 부문을 대상으로 해마다 시행되는 씨젠의료재단의 품질관리 프로그램이다.
올해에는 서울 본원 및 부산 경남·대구 경북·광주 호남·대전 충청 검사센터에서 총 25개 팀이 참가했다. 지난 1~9월 CQI 위원회의 업무개선 활동 평가를 통해 선정된 7개 팀이 최종 경진대회에서 결과를 발표했다.
한규섭 씨젠의료재단 대표의료원장은 “CQI 활동은 씨젠의료재단의 혁신을 이끄는 중요한 원동력”이라며 “각자의 자리에서 바쁜 일정 중에도 개선 과제를 체계적으로 분석하고 꾸준히 품질 향상에 헌신한 모든 팀원에게 깊은 감사의 뜻을 표한다”고 밝혔다.
천종기 씨젠의료재단 이사장은 “약 1년간의 CQI 활동을 통해 우리 재단의 업무 체계를 한층 더 고도화했고 특히 씨젠메디칼타워 신사옥 이전을 계기로 재단의 품질 경영 시스템을 한 단계 더 도약시킬 수 있는 기반을 마련해 기쁘다”며 “검사센터 운영의 성패는 결국 품질에 달려 있음을 잊지 말고 모든 임직원이 새로운 공간에서 더욱 높은 품질 기준을 세워가길 바란다”고 말했다.
