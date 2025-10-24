와삭 치킨 한입에 매콤함이 가득 퍼진다

[Food&Dining] 멕시카나
바삭한 식감-매콤한 맛… 고객 입맛 잡은 ‘와삭칸’
31일까지 ‘멕시카나치킨’ 앱 이용 시 4500원 할인
‘숨길 수 없는 와삭함’이라는 콘셉트로 지난달 치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 새롭게 선보인 신제품 ‘와삭칸’이 소비자들의 큰 호응과 함께 ‘치필링’에 이은 또 한번의 메가히트를 일으키며 높은 판매 신장률을 유지하면서 업계의 이목이 집중되고 있다.
멕시카나치킨의 신제품 와삭칸은 지금까지 다른 제품에서는 느껴볼 수 없었던 한층 강화된 바삭한 식감과 겉과 속이 고루 매콤한 맛의 조화로 누구나 부담 없이 즐길 수 있다는 점이 특징이다. 신제품 와삭칸은 제품 특유의 식감을 구현하기 위해 제품에 최적화된 파우더와 염지액을 별도로 개발해 사용했다. 최근 소비 트렌드와 고객의 니즈를 심도 있게 분석해 여러 차례 개선을 거치는 등 장기간의 노력 끝에 출시한 제품이라고 업체 관계자는 설명했다.
멕시카나치킨은 신제품 와삭칸을 통해 제품 카테고리 확장 및 차별화 전략으로 브랜드 경쟁력을 강화하는 한편 이를 통해 브랜드 선호 고객층을 더욱 확대해 나아갈 방침이다. 이에 멕시카나는 와삭칸을 통한 소비자 직접 소통에 주력하기 위해 고객 체험단을 비롯해 각종 프로모션과 이벤트 등 다양한 마케팅 활동에 총력을 기울이고 있다.
멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “멕시카나치킨의 신제품 와삭칸은 다양함과 독특함을 추구하는 최근 소비 트렌드와 니즈를 적극 반영해 오랜 연구개발을 거쳐 출시했다”며 “와삭칸만의 독특하고 색다른 매운맛과 한층 차별화된 바삭한 식감에 고객분들이 충분히 매료될 것이라 자부한다”고 전했다.
한편 멕시카나는 10월 한 달간 멕시카나치킨 앱을 통해 와삭칸 구매 시 4500원 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행하고 있다. 이번 프로모션은 오는 31일까지 전개되며 멕시카나치킨 앱 회원이라면 누구나 혜택을 받을 수 있다. 멕시카나 앱에 접속해 팝업이나 배너 등을 클릭해 쿠폰을 다운로드한 후 와삭칸 제품 구매 및 결제 시 사용하면 즉시 할인을 적용받을 수 있다. 프로모션에 대한 자세한 사항은 홈페이지 등 멕시카나 공식 채널과 앱을 통해 확인할 수 있다.
댓글 0