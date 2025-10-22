잠옷 브랜드 도씨(Dossy), 공식 모델에 ‘엔믹스 해원’ 발탁

잠옷 브랜드 도씨(Dossy)가 엔믹스 해원을 공식 모델로 발탁하며 새로운 캠페인을 공개했다.
이미지 속 해원은 다양한 파자마를 완벽하게 소화하며 “잠옷도 패션의 일부”라는 메시지를 전했다. 최근 엔믹스 공식 인스타그램에는 잠옷을 입고 회사를 출근한 해원의 모습이 공개돼 화제가 되기도 했다.
도씨는 과거에도 여러 셀럽들이 즐겨 입은 브랜드로 유명하다. BTS 뷔가 브이앱에서 착용한 파자마는 팬들 사이에서 화제가 됐고, 지드래곤이 SNS에서 선보인 잠옷 스타일과 이수지가 유튜브 콘텐츠에서 입은 잠옷 역시 화제를 모으며 ‘스타들이 즐겨 입는 잠옷’이라는 수식어를 얻었다.
도씨 관계자는 “이렇게 많은 연예인들이 도씨 잠옷을 선택한 이유는 편안함과 스타일 모두를 만족시키기 때문”이라며 “앞으로도 해원과 함께 도씨만의 감성 홈웨어를 선보일 예정”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0