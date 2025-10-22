GS건설, ‘혁신 아이디어 허브’ 구축… “협력사와 기술 동반성장 체계 강화”

GS건설은 현장 안전을 최우선 가치로 삼고 품질 혁신과 신기술 발굴을 위한 통합 제안 플랫폼 ‘혁신 아이디어 허브’를 구축했다고 22일 밝혔다. 내부 임직원의 아이디어와 협력사 등 외부의 기술 제안을 함께 수렴해 현장 실증과 사업화를 지원함으로써 기술 기반의 동반성장 체계를 강화한다는 방침이다.
이번에 신설된 ‘혁신 아이디어 허브’는 현장의 기술적 난제를 해결하기 위한 내부·외부 제안을 동시에 접수하는 양방향 플랫폼이다. 내부 임직원은 안전 확보와 품질 향상 등과 관련된 다양한 아이디어를 제안할 수 있고 외부 기업은 신기술 및 솔루션을 등록해 검토받을 수 있다고 한다.
접수된 제안은 관련 실무부서의 평가를 거쳐 사업화 가능성을 검토받는다. 이후 유관 부서 협업 하에 현장 실증 과정을 거쳐 적용 가능한 기술로 발전하게 된다. 특히 기술은 보유하고 있으면서도 상용화 인프라나 지원 역량이 부족한 중소기업도 ‘혁신 아이디어 허브’를 통해 우수 제안사로 선정되면 GS건설의 현장 실증 지원과 상용화 기회를 얻는다.
채택된 제안에는 소정의 포상과 함께 특허 출원 지원, 입찰 참여 기회 등 실질적인 보상이 주어진다. GS건설은 이를 통해 파트너사와 기술 중심의 동반성장 체계를 강화하고, 건설 산업 전반의 혁신 생태계 조성에 기여한다는 계획이다.
GS건설은 이번 플랫폼을 통해 ‘안전사고 제로(Zero)’ 달성을 핵심 목표로 삼고 안전과 직결된 신기술과 아이디어를 집중 관리해 신속히 현장에 반영할 예정이다. 또한 ▲품질 혁신 ▲원가 절감 ▲신기술 발굴 등 전사적 기술 혁신을 추진하고, 우수 제안사례와 기술 성과를 공유하는 디지털 기술 생태계로 발전시킬 방침이다.
GS건설 관계자는 “혁신 아이디어 허브는 단순한 제안 접수 창구를 넘어, 안전을 최우선으로 하는 통합형 오픈 이노베이션 플랫폼”이라며 “차별화된 안전 경쟁력을 확보하고, 품질과 신기술 등 전 분야에서 혁신을 실현해 건설 산업의 기술 생태계 변화를 주도할 것”이라고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
