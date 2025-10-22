부드러운 타구감-커진 헤드 사이즈… 한국 골퍼 맞춤 아이언 출시

골프의 기준을 높여온 테일러메이드가 투어 DNA에 높은 관용성을 접목한 단조 아이언 P·8CB 신제품을 공개했다.
테일러메이드가 출시한 P·8CB 아이언은 전 세계 투어에서 검증된 P·7CB 등 테일러메이드 퍼포먼스 단조 아이언에 관용성을 강화한 모델이다. 1025 연철 소재를 사용해 2000t의 초고밀도 단조 기술로 제작했으며 부드러운 타구감으로 투어 선수들에게 사랑받았던 P·7CB에 높은 관용성이 더해져 최고의 퍼포먼스를 제공한다.
커진 헤드 사이즈가 샷에 대한 자신감과 높은 관용성을 보장해주며 더욱 각진 리딩 에지는 향상된 컨트롤 샷을 제공한다. 둥근 모양의 트레일링 에지는 어떤 환경에서도 부드럽게 빠져나가도록 디자인됐다. 또한 일반 골퍼를 위한 오프셋이 적용돼 더욱 편안한 스윙을 하도록 도움을 준다.
원피스 구조의 50도, 56도 로프트를 가진 웨지도 아이언 세트에 포함됐다. 웨지 역시 같은 단조 방식으로 제작됐으며 부드러운 타구감은 물론 스탠더드 바운스와 C그라운드 솔을 통해 그린 주변에서 최고의 퍼포먼스를 뽐낼 수 있을 것으로 기대된다.
쇼케이스 행사에 참가한 팀 테일러메이드 소속 이제영 선수는 “투어 아이언이라고 하면 일반적으로 다루기 까다롭다는 인식이 있는데 직접 체험해 본 P·8CB는 그 편견을 확실하게 깰 수 있는 아이언”이라고 소감을 전하면서 “웨지까지 포함된 세트 구성도 일관된 스윙 메커니즘을 유지하는 데 도움이 될 수 있어 골퍼들에게 최적의 아이언 세트로 부족함이 없다”고 만족감을 표시했다.
P·8CB 아이언은 남성용 기준으로 5번부터 9번 아이언, PW, 50도 및 56도 웨지를 포함한 총 8개 클럽으로 구성되며 샤프트는 MODUS 105와 NSPRO NEO 중에서 선택할 수 있다.
여성용 세트는 6번부터 9번 아이언, PW, 50도 및 56도 웨지를 포함한 총 7개 클럽으로 구성되며 샤프트는 Diamana TM50가 적용됐다.
임헌영 테일러메이드 코리아 대표이사는 “P·8CB는 한국 골퍼들을 위해 특별히 개발된 제품”이라고 소개하면서 “한국 골퍼들의 눈높이에 맞춰 프리미엄 단조 타구감을 지키면서 더 자신 있게 플레이할 수 있는 아이언이 필요하다고 생각해왔다. 투어 선수들을 통해 입증된 테일러메이드 단조 아이언의 우수성을 더 많은 분이 경험할 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”고 자신감을 보였다.
테일러메이드가 새롭게 선보인 P·8CB 아이언은 테일러메이드 공식 대리점을 통해 구입할 수 있다.
