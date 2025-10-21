손주들 용돈 고민?… 어린이-청소년 전용 금융상품 이용하세요

[영올드&]
어린이와 청소년을 겨냥한 금융상품이 늘고 있다. 초등학생, 중학생이 된 손주들에게 용돈을 직접 주고 싶은 ‘영올드(Young old·젊은 노인)’의 선택지도 넓어지고 있다.
비대면 개설에 ‘적립’ 이벤트까지
신분증 없이 ‘용돈카드’도 만들어
금융권 “장기충성고객 확보에 유리”
금융권에 따르면 인터넷은행 3사와 주요 시중은행들은 어린이·청소년을 공략하기 위해 다양한 이벤트를 담은 상품을 출시하고 있다.
카카오뱅크는 올 7월 10대 청소년을 위한 저금 서비스인 ‘미니 내 맘대로 저금’ 상품을 내놨다. ‘친구 선물 저금’ ‘여행 저금’ 등 목적별로 저금 항목을 만들 수 있고, 이용자는 각 저금 화면을 자신이 원하는 사진, 배경, 스티커 등으로 꾸밀 수 있다. 출시 두 달 만에 누적 계좌 수 10만 좌를 돌파했을 정도로 청소년들의 큰 호응을 얻고 있다.
케이뱅크는 청소년 대상 ‘알파카드’와 ‘머니미션’을 선보였다. 선불형 결제 수단인 알파카드는 세 번 결제할 때마다 올리브영, 다이소, 메가커피 등에서 사용할 수 있는 ‘별’이 1개씩 적립된다. ‘OO 편의점에서 결제하기’와 같은 머니 임무를 수행하면 리워드가 쌓이고, 3000원 이상이 되면 현금처럼 쓸 수 있다.
인터넷은행은 특히 비대면 개설이 가능하다는 장점을 앞세워 자녀를 둔 부모들을 공략하고 있다. 인터넷은행 최초로 부모가 미성년 자녀 명의 계좌를 비대면으로 개설할 수 있도록 한 토스뱅크는 2023년 출시한 ‘아이 통장’의 누적 계좌 수가 2년 만에 100만 좌를 돌파했다고 밝혔다.
시중은행들도 어린이·청소년 전용 상품 및 플랫폼 출시에 열을 올리고 있다. KB국민은행은 올해 하반기(7∼12월) 청소년 전용 플랫폼 ‘KB스타틴즈’의 가입 기준을 만 14세 이상에서 만 6세 이상으로 낮출 계획이다. NH농협은행은 지난해 말 앱 ‘올원뱅크’에 청소년 전용 플랫폼 ‘틴즈’를 탑재했다. 우리은행은 청소년 용돈 관리 서비스 ‘우리틴틴’ 고객에게 편의점 CU 할인 혜택을 제공하고 있다.
한편 신분증이 없는 청소년이 편리하게 용돈을 담아 쓸 수 있는 실물 카드를 제공하는 핀테크 플랫폼 ‘아이쿠카’도 인기를 끌고 있다. 자녀들은 네이버 이메일만 있으면 용돈카드를 만들 수 있다. 부모들은 자녀들이 용돈을 쓸 때마다 금액과 사용처를 전송받아 안심할 수 있다. 아이쿠카는 최근 누적 가입자 수 60만 명을 넘겼다.
금융권이 어린이·청소년 고객 확보 경쟁에 나선 것은 이들이 처음 이용한 은행을 성인이 돼서도 주거래 은행으로 선택할 가능성이 높아서다. 이용 중인 서비스를 계속 이용하려는 심리인 ‘록인(lock-in) 효과’를 노리는 것이다. 은행권 관계자는 “특히 어린 고객들과 오랜 기간 접점이 생기는 적금, 청약저축 같은 상품이 장기적인 충성 고객 확보에 유리하다”고 했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
