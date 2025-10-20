“친구가 무슨 선물 받고 싶어했지?”…LGU+ ‘익시오 2.0’이 통화내용 찾아 알려준다

LG유플러스가 인공지능(AI) 검색과 요약 등 신기능을 추가한 에이전트(비서) 서비스 ‘익시오 2.0’을 20일 공개했다. 통화 녹음과 보이스피싱 등 위·변조 목소리 탐지를 지원했던 1.0 버전에서 AI 스스로 통화 내용을 검색해 정보를 제공하는 개인 맞춤형 비서 서비스로 진화한 것이다.
익시오 2.0에는 ‘AI 대화 검색’과 ‘AI 스마트 요약’, ‘디스커버 2.0’ 기능이 추가됐다. AI 대화 검색은 기존 통화에서 기억나지 않는 내용을 직접 찾을 필요 없이 AI에게 질문해 답변을 받을 수 있는 기능이다. 가령 ‘지난주에 이 친구가 생일 선물로 뭘 받고 싶다고 했지?’라고 질문하면 AI가 통화 내용 속에서 답변을 찾아준다. ‘엄마와 언제 만나기로 했지?’라고 물어보면 알아서 지난 통화내역을 찾아 알려준다. 통화 내용을 기반으로 대화 방식, 대화 속 감정 등을 분석해 긍정적 관계 형성에 도움이 될 수 있는 맞춤형 인사이트도 답변으로 제공한다.
AI 스마트 요약은 통화 내용을 자동으로 정리하는 기능이다. 통화 1건을 △메모 △토론 △문의 △할 일 △영업 △부동산 중개 등 6개 종류로 정리할 수 있다. 영업과 부동산 중개 관련 통화 정리 기능은 해당 업종 종사자라면 업무용으로도 유용하게 쓸 수 있다. 요약된 통화 내용은 간단하게 수정하거나 복사, 공유할 수 있다.
디스커버 2.0은 통화와 문자 데이터를 분석해 고객에게 필요한 AI 기능을 추천하는 안내 페이지다. 사용 패턴에 따른 AI 통화 내용 정리, 문자메시지 분석을 통한 일정 관리, 통화에서 언급된 장소 검색 등 AI가 추천하는 필요 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 통화와 문자에서 언급된 건강검진이나 가족 모임 등 일정을 알려주는 식이다.
안드로이드 버전에는 문자나 카카오톡 메시지에 포함된 피싱 위험 인터넷주소(URL)로 접속할 때 주의 알림을 해 주는 ‘위험 URL 탐지’와 문자로 받은 쿠폰이나 예약 일정을 알아서 감지하고 날짜가 가까워지면 알림을 제공하는 ‘AI 문자 리마인더’가 추가됐다. 아이폰용 ‘iOS’ 버전에도 순차적으로 지원될 예정이다.
